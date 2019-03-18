«Питтсбург» потерял Малкина

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму. У 32-летнего форварда — повреждение верхней части тела.

Как информирует пресс-служба «Пингвинз», Малкин выбыл из строя на неделю. Эту информацию также подтвердил наставник «Питтсбурга» Майк Салливан

Из-за этой травмы Евгений уже пропустил матч против «Филадельфии» (1:2 ОТ). На этой неделе «Пингвинз» сыграют с «Каролиной» (20 марта), «Нэшвиллом» (22 марта) и «Далласом» (24 марта).

В текущем сезоне на счету Малкина 71 (21+50) очко в 66 матчах.