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«Питтсбург» потерял Малкина 

News.ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму. У 32-летнего форварда — повреждение верхней части тела.
Как информирует пресс-служба «Пингвинз», Малкин выбыл из строя на неделю. Эту информацию также подтвердил наставник «Питтсбурга» Майк Салливан.
Из-за этой травмы Евгений уже пропустил матч против «Филадельфии» (1:2 ОТ). На этой неделе «Пингвинз» сыграют с «Каролиной» (20 марта), «Нэшвиллом» (22 марта) и «Далласом» (24 марта).
В текущем сезоне на счету Малкина 71 (21+50) очко в 66 матчах.
Ранее News.ru сообщал, что Илья Ковальчук стал одним из худших форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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