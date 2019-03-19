Трёхлетний мальчик стал игроком клуба НХЛ

Страдающий от церебрального паралича Эшер Коллье стал хоккеистом «Нэшвилл Предаторз». Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подписал с трёхлетним мальчиком двухдневный контракт.

Коллье уже вручили, как информирует пресс-служба «Предаторз», именной хоккейный свитер с четвертым номером. Также Эшер провёл с командой первую совместную тренировку. Новобранца, по словам генерального менеджера «Нэшвилла» Брайана Пойла, планируют перевести в первое звено.

24 марта Коллье исполнится четыре года. 20 марта Эшер выведет вратаря «Предаторз» Пекку Ринне на лёд в игре с «Торонто»