Трёхлетний мальчик стал игроком клуба НХЛ 

Страдающий от церебрального паралича Эшер Коллье стал хоккеистом «Нэшвилл Предаторз». Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подписал с трёхлетним мальчиком двухдневный контракт.
Коллье уже вручили, как информирует пресс-служба «Предаторз», именной хоккейный свитер с четвертым номером. Также Эшер провёл с командой первую совместную тренировку. Новобранца, по словам генерального менеджера «Нэшвилла» Брайана Пойла, планируют перевести в первое звено.
24 марта Коллье исполнится четыре года. 20 марта Эшер выведет вратаря «Предаторз» Пекку Ринне на лёд в игре с «Торонто»
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