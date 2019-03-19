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Трёхлетний мальчик стал игроком клуба НХЛ 

News.ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: News.ru
Страдающий от церебрального паралича Эшер Коллье стал хоккеистом «Нэшвилл Предаторз». Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подписал с трёхлетним мальчиком двухдневный контракт.
Коллье уже вручили, как информирует пресс-служба «Предаторз», именной хоккейный свитер с четвертым номером. Также Эшер провёл с командой первую совместную тренировку. Новобранца, по словам генерального менеджера «Нэшвилла» Брайана Пойла, планируют перевести в первое звено.
24 марта Коллье исполнится четыре года. 20 марта Эшер выведет вратаря «Предаторз» Пекку Ринне на лёд в игре с «Торонто»
Ранее News.ru сообщал, как президент РФ Владимир Путин относится к российскому футболу.
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