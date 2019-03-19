Игрок хоккейного клуба отправил судью в нокдаун

В товарищеском матче между любительскими командами в Канаде один из игроков напал на рефери встречи, отправив его в нокдаун, сообщил Sport24.

Спортсмен на протяжении некоторого времени спорил с арбитрами матча, а затем нанес удар в голову одному из судей. Арбитр упал на лёд и сумел подняться спустя несколько секунд после падения.

Как нужно объяснять судье, что он не прав. Инструкция из Канады pic.twitter.com/P47X15l9L4— Артем Гаев (@gaevart) 19 марта 2019 г.

Данным инцидентом заинтересовались местные правоохранительные органы. Полиция открыла расследования по отношению к главному фигуранту дела — 46-летнему Николасу Сайру. Однако пострадавший арбитр на данный момент на предъявил никаких обвинений хоккеисту.

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