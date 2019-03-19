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Игрок хоккейного клуба отправил судью в нокдаун 

News.ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В товарищеском матче между любительскими командами в Канаде один из игроков напал на рефери встречи, отправив его в нокдаун, сообщил Sport24.
Спортсмен на протяжении некоторого времени спорил с арбитрами матча, а затем нанес удар в голову одному из судей. Арбитр упал на лёд и сумел подняться спустя несколько секунд после падения.
Данным инцидентом заинтересовались местные правоохранительные органы. Полиция открыла расследования по отношению к главному фигуранту дела — 46-летнему Николасу Сайру. Однако пострадавший арбитр на данный момент на предъявил никаких обвинений хоккеисту.
Ранее News.ru сообщал, что хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевала Президентский кубок, выиграв «регулярку» НХЛ.
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