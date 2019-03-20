Критикующим российские власти хоккеистам ответили

Сотрудники дипмисии РФ в США ответили российским хоккеистам НХЛ Артемию Панарину Никите Задорову на критику закона о «суверенном интернете». Работник посольства разместили пост в Instagram, в котором попытались объяснить суть законопроекта, сравнив «виртуальный мир с миром хоккея».

Дипломаты поблагодарили спортсменов за неравнодушие к происходящему в России, но отметили, что хоккеисты не совсем правильно понимают «причины и суть российского законопроекта о „суверенном интернете“.

Пытаясь объяснить, сотрудники дипмиссии сравнили независимые хоккейные лиги (НХЛ, КХЛ и др.) с независимыми государствами.

»Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом мире — реальность», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что новый законопроект нацелен на «сохранение целостности и бесперебойной работы российских интернет-ресурсов».

«Даже в случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи и в хранилищах данных все важнейшие элементы рунета должны сохранить работоспособность и стабильно работать», — отметили сотрудники посольства.

Ранее российский хоккеист Артемий Панарин, играющий в Национальной хоккейной лиге (США) за команду «Коламбус Блю Джекетс», разместил пост в Instagram, в котором недоумевает, «как (российские власти — прим.ред.) могут настолько бояться собственных граждан». Позже Панарина публично поддержал защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров, который заявил, что «нужно давать людям делать то, что они хотят и свободно высказываться, как в США». Хоккеист призвал российские власти «оставить социальные сети в покое» и отметил, что при помощи инициатив подобно закону о «суверенном интернете» Россия «катится в прошлое».