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Критикующим российские власти хоккеистам ответили 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Сотрудники дипмисии РФ в США ответили российским хоккеистам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову на критику закона о «суверенном интернете». Работник посольства разместили пост в Instagram, в котором попытались объяснить суть законопроекта, сравнив «виртуальный мир с миром хоккея».
Дипломаты поблагодарили спортсменов за неравнодушие к происходящему в России, но отметили, что хоккеисты не совсем правильно понимают «причины и суть российского законопроекта о „суверенном интернете“.
Пытаясь объяснить, сотрудники дипмиссии сравнили независимые хоккейные лиги (НХЛ, КХЛ и др.) с независимыми государствами.
»Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом мире — реальность», — говорится в сообщении.
Дипломаты подчеркнули, что новый законопроект нацелен на «сохранение целостности и бесперебойной работы российских интернет-ресурсов».
«Даже в случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи и в хранилищах данных все важнейшие элементы рунета должны сохранить работоспособность и стабильно работать», — отметили сотрудники посольства.
Ранее российский хоккеист Артемий Панарин, играющий в Национальной хоккейной лиге (США) за команду «Коламбус Блю Джекетс», разместил пост в Instagram, в котором недоумевает, «как (российские власти — прим.ред.) могут настолько бояться собственных граждан». Позже Панарина публично поддержал защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров, который заявил, что «нужно давать людям делать то, что они хотят и свободно высказываться, как в США». Хоккеист призвал российские власти «оставить социальные сети в покое» и отметил, что при помощи инициатив подобно закону о «суверенном интернете» Россия «катится в прошлое».
Комментарии110
Хоккей , Видео , Никита Задоров , Артемий Панарин
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