Овечкин дождался встречи с Трампом. Он собирается обсудить с ним отношения России и США

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» 26 марта встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом . Визит состоится примерно через 10 месяцев после завоевания столичной командой Кубка Стэнли.

Ранее капитан «Кэпиталз», лучший снайпер текущей регулярки НХЛ Александр Овечкин признался, что хотел бы встретиться с Трампом. По словам хоккеиста, он хотел бы обсудить с Трампом вопрос взаимоотношений с Россией.

После победы «Вашингтона» в финале Кубка Стэнли в 2018 году Трамп в твиттере поздравил команду с триумфом, а Овечкина назвал настоящей суперзвездой. Александр получил приз самому ценному игроку плей-офф. В январе сообщалось, что Трамп уже ведет переговоры с «Вашингтоном» о визите в Белый дом.

Ранее президент США в Белом доме за свой счет угостил фастфудом команду по американскому футболу Clemson Tigers, занявшую первое место в плей-офф национального чемпионата среди ВУЗов.

Овечкин собирается поговорить с Трампом о взаимоотношениях России и США