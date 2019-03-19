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Овечкин дождался встречи с Трампом. Он собирается обсудить с ним отношения России и США 

SPORT24.ru + ещё 10 12 часов назад
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» 26 марта встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Визит состоится примерно через 10 месяцев после завоевания столичной командой Кубка Стэнли.
Ранее капитан «Кэпиталз», лучший снайпер текущей регулярки НХЛ Александр Овечкин признался, что хотел бы встретиться с Трампом. По словам хоккеиста, он хотел бы обсудить с Трампом вопрос взаимоотношений с Россией.
После победы «Вашингтона» в финале Кубка Стэнли в 2018 году Трамп в твиттере поздравил команду с триумфом, а Овечкина назвал настоящей суперзвездой. Александр получил приз самому ценному игроку плей-офф. В январе сообщалось, что Трамп уже ведет переговоры с «Вашингтоном» о визите в Белый дом.
Ранее президент США в Белом доме за свой счет угостил фастфудом команду по американскому футболу Clemson Tigers, занявшую первое место в плей-офф национального чемпионата среди ВУЗов.
Овечкин собирается поговорить с Трампом о взаимоотношениях России и США
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Хоккей , Видео , Александр Овечкин , Дональд Трамп
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