Российский форвард подписал контракт с «Миннесотой»

Российский нападающий Александр Хованов заключил контракт новичка с клубом НХЛ "Миннесота", сообщается на официальном сайте "Уайлд".

Соглашение 18-летнего игрока с командой из Сент-Пола рассчитано на три года и вступит в силу со следующего сезона.

"Миннесота" выбрала Хованова в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 86-м номером. В текущем сезоне форвард выступает за "Монктон Уайлдкэтс" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где в 64 матчах набрал 74 очка (25 шайб + 49 передач).

Хованов входил в расширенный состав, но не попал в итоговую заявку сборной России на молодежный чемпионат мира, который состоялся в Канаде минувшей зимой.