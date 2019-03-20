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Российский форвард подписал контракт с «Миннесотой» 

Спорт РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский нападающий Александр Хованов заключил контракт новичка с клубом НХЛ "Миннесота", сообщается на официальном сайте "Уайлд".
Соглашение 18-летнего игрока с командой из Сент-Пола рассчитано на три года и вступит в силу со следующего сезона.
"Миннесота" выбрала Хованова в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 86-м номером. В текущем сезоне форвард выступает за "Монктон Уайлдкэтс" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где в 64 матчах набрал 74 очка (25 шайб + 49 передач).
Хованов входил в расширенный состав, но не попал в итоговую заявку сборной России на молодежный чемпионат мира, который состоялся в Канаде минувшей зимой.
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