Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трамп примет хоккеиста Овечкина в Белом доме 

BFM.RU + ещё 6 17 часов назад
Фото: Новая Кубань
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе партнерами по команде и тренерским штабом посетит Белый дом и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли, сообщают «Вести».
Это мероприятие состоится спустя 10 месяцев после того, как «Вашингтон Кэпиталз» завоевал главный трофей Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли.
В июне 2018 года Трамп был очень впечатлен игрой команды в сезоне, а Овечкина назвал «настоящей суперзвездой». Сам хоккеист ранее сказал, что желает обсудить на встрече с президентом отношения Штатов и России.
BFM.RU: последние новости
Биатлонист Гараничев сам отказался от участия в эстафете на ЧМ Российский лыжник победил в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло «Зенит» будет первым до апреля
Хоккей , Александр Овечкин , Дональд Трамп
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение