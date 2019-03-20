Трамп примет хоккеиста Овечкина в Белом доме

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе партнерами по команде и тренерским штабом посетит Белый дом и встретится с президентом США Дональдом Трампом . Встреча состоится 26 марта в рамках традиционного чествования действующих обладателей Кубка Стэнли, сообщают «Вести».

Это мероприятие состоится спустя 10 месяцев после того, как «Вашингтон Кэпиталз» завоевал главный трофей Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли.

В июне 2018 года Трамп был очень впечатлен игрой команды в сезоне, а Овечкина назвал «настоящей суперзвездой». Сам хоккеист ранее сказал, что желает обсудить на встрече с президентом отношения Штатов и России.