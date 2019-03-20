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Форвард «Вашингтона» Коннолли отказался идти к Трампу в Белый дом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Бретт Коннолли отказался от посещения Белого дома, сообщает Washington Post.
Президент США Дональд Трамп по традиции примет в своей резиденции действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"С уважением отказываюсь. Это все, что я могу сказать об этом. Это большая церемония, которая привлекает много внимания, но каждый имеет право на собственное мнение. Я полностью поддерживаю своего товарища по команде Смита-Пелли, и я уверен, что в скором времени он вернется к нам", — заявил Коннолли.
До этого товарищ по команде и соотечественник канадца Деванте Смит-Пелли выразил нежелание приходить в резиденцию главы Америки. Следом он был выставлен на драфт отказов и переведен в фарм-клуб.
Российский хоккеист Александр Овечкин не отказался от посещения Белого дома.
Ранее Ковальчук лишился возможности выступить в плей-офф НХЛ.
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Хоккей , Александр Овечкин , Деванте Смит-пелли , Бретт Коннолли , Дональд Трамп , Washington Post
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