Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук прокомментировал игру форвардов Александра Овечкина и Никиты Кучерова, передает газета "Известия".
Нападающий "Вашингтон Кэпитасз" Овечкин с 48 голами возглавляет список бомбардиров текущего сезона, форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Кучеров с 117-ю очками лидирует в снайперской гонке.
"Они играют очень здорово. И их команды отлично смотрятся. А Овечкин и Кучеров — настоящие лидеры своих клубов. Так что можно только восхищаться тем, какой хоккей они показывают на протяжении уже не одного года", — заявил Ковальчук.
Ранее форвард "Вашингтона" Коннолли отказался идти к Трампу в Белый дом.