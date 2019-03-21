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Ковальчук восхищается игрой Овечкина и Кучерова 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук прокомментировал игру форвардов Александра Овечкина и Никиты Кучерова, передает газета "Известия".
Нападающий "Вашингтон Кэпитасз" Овечкин с 48 голами возглавляет список бомбардиров текущего сезона, форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Кучеров с 117-ю очками лидирует в снайперской гонке.
"Они играют очень здорово. И их команды отлично смотрятся. А Овечкин и Кучеров — настоящие лидеры своих клубов. Так что можно только восхищаться тем, какой хоккей они показывают на протяжении уже не одного года", — заявил Ковальчук.
Ранее форвард "Вашингтона" Коннолли отказался идти к Трампу в Белый дом.
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Хоккей , Александр Овечкин , Илья Ковальчук , Никита Кучеров , газета "Известия"
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