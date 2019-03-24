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Ковальчук высказался о своей ситуации в «Лос-Анджелесе» 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: AFP
Российский хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, пропустивший последние матчи команды по решению тренера, считает отношение к себе несправедливым.
«После того, как Дежарден возглавил «Лос-Ангджелес», у меня не было шансов показать себя. Считаю, что ко мне несправедливы, но это мотивирует ещё сильнее. Не собираюсь плакать в подушку и найду способ выйти из сложившейся ситуации», — заявил Ковальчук Los Angeles Times.
Хоккеист считает, что команда выглядела хорошо, когда он играл в одном звене с Анже Копитаром.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» без Ковальчука обыграл «Анахайм» в серии буллитов.
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Хоккей , Илья Ковальчук
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