«Секретная диета» Овечкина шокировала американцев

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шокировал американцев своей «диетой», которую пользователи Twitter назвали «секретной».

Супруга спортсмена Анастасия Шубская в своем Instagram-аккаунте в сторис опубликовала видеозапись, на которой российский хоккеист совершает покупки. В корзину для продуктов спортсмен сложил мороженое, чипсы, газированную воду, крекеры, а также восемь бутылок пива. Кадры быстро разлетелись по Сети.

Один из пользователей решил, что это продукты «секретной диеты Овечкина».

Другой пользователь заявил, что для него корзина хоккеиста стала оправданием для употребления аналогичных продуктов.

«Это же моя любимая еда. Теперь у меня есть оправдание для ее приема. Спасибо, Ови», — написал он.

После 74 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» находится на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Александр Овечкин является лидером снайперской гонки лиги с 48 заброшенными шайбами. За 73 проведенных матча в активе нападающего накопилось 83 очка по системе «гол плюс пас».