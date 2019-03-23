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Лучшему бомбардиру КХЛ пожелали «сдохнуть» за фото с убитым лосем 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Пользователи соцсетей раскритиковали нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Теэма Хартикайнена за фотографию с убитым лосем. Изображение появилось в Instagram-аккаунте хоккеиста.
Хартикайнен подписал фото словами о завершении сезона охоты. В ответ на это пользователи засыпали игрока угрозами.
«Придурок, чтоб все охотники передохли», — ответил один из юзеров. «Конченый долб**б! Убить беззащитное животное, еще и фоткаться с ним! Типа я крутой, вот посмотрите! Лучше бы тебя этот олень насадил на рога! И копытами запинал!» — отреагировал другой.
Лось является талисманом клуба «Автомобилист». 22 марта «Салават Юлаев» выиграл пятый матч серии 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против екатеринбуржцев (4:1). Команда одержала победу в серии со счетом 4-1 и вышла в финал конференции.
Хартикайнен занимает первое место среди самых результативных игроков плей-офф КХЛ. Он забросил 6 шайб и отдал 8 результативных передач.
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