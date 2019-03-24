Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера» 

SPORT24.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Reuters
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский получил травму верхней части тела. Об этом в своем твиттере сообщает инсайдер Аарон Портцлайн.
По данным журналиста, травма мучает россиянина уже некоторое время. Голкипер может пропустить выездную воскресную игру против «Ванкувер Кэнакс». Хотя сам Бобровский сообщил Портцлайну, что будет готов сыграть в этой игре. Однако Сергею нужно будет провести переоценку состояния, прежде чем он выйдет на лед против «Ванкувера».
Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей «регулярки», включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что «он порезан». При этом на уточняющий вопрос «Получил ли Сергей травму?» Тортс отвечать отказывался.
SPORT24.ru: последние новости
«Лос-Анджелес» выиграл у «Сан-Хосе», Ковальчук не играл Секретная диета Овечкина. Мороженое, чипсы, крекеры и восемь бутылок пива Овечкин в двух шагах от необычного рекорда. Он обгонит легенду Канады, а Гретцки такое и не снилось
Хоккей , Сергей Бобровский
Читайте также
Видео
«Загитова все равно хуже»: японцы о провале
Фигурное катание Статьи
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Допинг-рекорд Загитовой: чемпионку продержали 8 часов
Фигурное катание
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шипулин решил свою судьбу
Биатлон
«Ты с говном работал?» Тарасова — о Тутберидзе и предательстве
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Тяжеловеса уложили на ковер «броском века»
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Борьба Загитовой и Медведевой: объявлена чемпионка мира
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение