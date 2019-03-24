Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский получил травму верхней части тела. Об этом в своем твиттере сообщает инсайдер Аарон Портцлайн.

По данным журналиста, травма мучает россиянина уже некоторое время. Голкипер может пропустить выездную воскресную игру против «Ванкувер Кэнакс». Хотя сам Бобровский сообщил Портцлайну, что будет готов сыграть в этой игре. Однако Сергею нужно будет провести переоценку состояния, прежде чем он выйдет на лед против «Ванкувера».

Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей «регулярки», включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что «он порезан». При этом на уточняющий вопрос «Получил ли Сергей травму?» Тортс отвечать отказывался.