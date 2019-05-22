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«Овечкин — зверь!». Малкин восхитился Овечкиным после победы над Швецией 

Чемпионат.com + ещё 21 22 мая 2019
Фото: Чемпионат.com
Также победу россиян прокомментировали сам Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Задоров и Кирилл Капризов.
После победы над сборной Швеции (7:4) на чемпионате мира в Словакии на вопросы журналистов ответили форварды Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитник Никита Задоров, а Евгений Малкин назвал Овечкина «зверем».
— Овечкин — зверь! — бросил в сторону журналистов уходивший в раздевалку Малкин.

«Для вас США круче, чем Германия, а нам без разницы»

Форвард сборной России Александр Овечкин был немногословен, заявив, что ему без разницы, с ем играть в четвертьфинале.
— С победой, впечатления по матчу?
— Выиграли.
— Овечкин забивает с передачи Малкина, давно не видели.
— Всё сошлось.
— Во втором периоде что за взрыв был?
— Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Показали хороший ритм и давление. Вы всё сами видели.
— В четвертьфинале США, а не Германия. Это круто?
— Может быть, для вас, а для нас — без разницы.

«Я будто заново родился»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от своего первого гола на чемпионате мира-2019.
— Почему слабо сыграли первый период?
— Сейчас не могу сказать. Разберём, нам всё скажут.
— Когда забивали гол, с Кузнецовым заранее договорились, что он будет сбрасывать на вас? — Да, у Кузи спросите потом (смеётся).
— Радостно, что забили почти все, кто только мог?
— Да, у всех облегчение. Я будто заново родился. Слава богу, что это произошло.
— Как воспринимаете тот факт, что сыграете в четвертьфинале с США?
— Пока не знаю, только закончился матч. Сейчас немного отдохнём и разберёмся. Будем готовиться.
— Хорошо, что не надо никуда переезжать?
— Да. Так намного лучше.
— Американцы вам не страшны?
— Давайте сейчас не будем загадывать. Поживём — увидим.
— В концовке немного расслабились или шведы так прибавили?
— Неудачно сыграли концовку. Конечно, хотелось бы лучше. Но ничего страшного.

«Ревность от гола Овечкина с передачи Малкина? Вы гоните что ли?»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от крупной победы над шведами.
— Чем серьёзнее соперник, тем сильнее играет Россия?
— Хотелось бы в это верить, конечно. Счёт 6:1 сыграл злую шутку, тяжело выходить было. Вроде и в атаке хочется играть, и в обороне надо работать. Не очень хорошие голы пропустили. Думаю, что Вася переживает по этому поводу. Парень нас тащит, нужно было играть внимательнее.
— Вам показывали счёт матча США — Канада?
— Да нет. Какая разница? Я вообще любитель больше о своей игре думать.
— Вы рады, что в Кошице не нужно ехать?
— Я бы вам ответил, но мне сказали, что нужно посерьёзнее быть.
— С американцами — это ведь не идеальный четвертьфинал?
— А с кем мы играем?
— С американцами играете.
— Игры навылет. Без разницы, с кем там играть.
— Была ли ревность после гола Овечкина с передачи Малкина?
— Вы гоните что ли? Наоборот рад. Столько людей обсуждают. Вот игра всё показывает. Ребята выходят и делают.
— Говорят, что у Швеции лучшая защита на турнире. Сегодняшняя игра стала опровержением?
— По-моему, до сегодняшнего дня только мы три гола пропустили. Больше никто. Здесь нельзя судить, кто лучший в мире, а кто нет. Каждая игра по-разному складывается. У тебя могут быть лучшие защитники, но, если форварды не помогают, то тяжело играть.
— Капризов самый счастливый сегодня?
— Думаю, да. Если бы мне отдал на пустые, я бы тоже счастлив был.

«Против Экхольма пять раз в сезоне играю, ещё выговорюсь»

Защитник сборной России Никита Задоров в привычной для себя манере разобрал игру со шведами, рассказав о задиристом сопернике.
— Что сказать, всё нормально. Если будем в свой хоккей играть, то всё хорошо будет.
— Давно не играли с серьёзным соперником на турнире…
— Главное — показывать свою игру. Мы вышли, сразу побежали на их защитников, не давали времени им передохнуть. Они стали терять шайбу, появились моменты, а у нас мастеров достаточно в составе. Просто забили то, что должны были.
— Шведы сразу задирались или когда начали проигрывать?
— Это хоккей, никому не нравится проигрывать. Мы давно друг против друга играем, знаем слабые места, кого можно задрать, кого нет. Это часть хоккея.
— Показалось, что вам было сложно сдержаться?
— Это для вас кажется, что сложно, а для нас — повседневная работа.
— Экхольм много пихался с нашими игроками, что вы ему говорили?
— Я против него пять раз в сезоне играю, ещё выговорюсь.
— Он провокатор?
— Не провокатор, просто так разговаривает. Давайте не будем об этом.
— В четвертьфинале играть с американцами. Это хорошо или плохо?
— А какая разница?
— Могли быть немцы.
— Ну и что? Мы настроены на золото, нужно обыгрывать всех. Всё равно с кем играть.
— За матчем Канада — США краем глаза смотрели?
— Как? С площадки? Нет, конечно, концентрировались на нашей игре.
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Хоккей , Прочее , Статьи , Кирилл Капризов , Евгений Малкин , Никита Задоров , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин
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