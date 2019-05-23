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Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч 

Чемпионат.com 2 часа назад
Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.

Всё за Россию

Перед матчем со сборной США буквально всё указывало на то, что команда Ильи Воробьёва выиграет свою четвертьфинальную встречу. Россияне заняли первое место в группе B, выиграв все матчи в основное время. В свою очередь «звёздно-полосатые» стали лишь четвёртыми в группе A. Коллективу Джеффа Блэшилла пришлось переезжать из Кошице в Братиславу, а это отнимает лишнее время на восстановление и силы. В свою очередь наши хоккеисты спокойно готовились к игре в уже обжитой Братиславе. Лёд, обстановка, гостиница, раздевалка — всё знакомое.
Америка и так выглядит на нынешнем чемпионате мира невнятно (и это с Патриком Кейном в составе), а тут ещё лишилась из-за травм сразу двух ведущих игроков. Форварды Дилан Ларкин и Дерек Райан по сообщению североамериканских инсайдеров больше не сыграют на турнире ни при каких раскладах. И это, конечно, потери. Особенно в случае с Ларкиным. Однако американцы не собиралась унывать. Североамериканцы, проведя вечернюю тренировку после приезда из Кошице, отправились отдыхать и готовиться к матчу. Все прекрасно понимали, что в плей-офф в каждом матче может случиться всё, что угодно.

Гусев в полном порядке!

Первый период встречи ожидаемо прошёл под диктовку российской команды. Вряд ли кто-то сильно сомневался в том, что наша команда с первых минут ринется в бой. Американцы старались отвечать острыми контратаками, однако Василевский в нужный момент выручал. Первую шайбу номинальные хозяева матча забросили уже на второй минуте. Кучеров получил шайбу у борта и сделал передачу на синюю линию, откуда Сергачёв бросил по воротам — Шнайдер отбил перед собой, а Гусев оказался самым расторопным на добивании. Болельщики на трибунах буквально взревели от радости. Американских фанатов практически не было видно.
В середине периода Гусев мог оформить дубль, но попал в перекладину. Затем Веренски сдвинул ворота США, однако удаления не последовало. Зато последовало позднее. Годро придержал клюшкой Кузнецова и получил малый штраф, за что Америка поплатилась. На льду появилась первая спецбригада большинства россиян. Гусев выдержал паузу и сделал скидку на синюю линию, а Сергачёв, как показалось, не без помощи рикошета мощнейшим броском вколотил шайбу в угол ворот. Судьи отправились смотреть повтор, после чего засчитали взятие ворот Шнайдера. 2:0 — при таком счёте команды отправились на перерыв.

Два промаха Овечкина

Второй период у команды Ильи Воробьёва не получился. Поймал кураж голкипер США Шнайдер, совершавший один сейв за другим. Кроме того, два шикарных момента не реализовал звёздный форвард россиян Александр Овечкин. В одном из них помешал игрок соперника и всё тот же Шнайдер, а во втором случае сам Александр бросил мимо из убойной позиции. Шайба просвистела рядом с девяткой ворот Шнайдера.
Внёс коррективы в игру и главный тренер «звёздно-полосатых» Джефф Блэшилл, поменявший сочетания звеньев и поставивший Кейна и Годро в одну тройку. Америка сразу заиграла, забегала, начала создавать опасные моменты. Именно Кейн с Годро вместе с Шейем и «нарисовали» гол американцев. Патрик сделал классный перевод на правый край, Шей бросил в касание, а шайба после рикошета влетела в верхний угол ворот Василевского. Американцы могли сравнять счёт до перерыва, но здорово сыграл Василевский, щитком отразивший шайбу после хлёсткого броска соперника. Болельщики россиян схватились за головы, а у тренерского штаба была серьёзная пища для размышления. У России вырисовывались проблемы. 2:1 — таков итог второго периода.

Зрелищный и нервный третий период

В третьем периоде многое зависело от одной заброшенной шайбы. И как же вовремя забил Капризов! Всё началось с того, что Келлер совершил потерю в средней зоне. Сергачёв отдал передачу вперёд, Гусев и Капризов выскочили вдвоём на одного голкипера. В результате Кирилл оказался точен.
В упор с неудобной руки не забил Никита Кучеров, который обычно щёлкает подобные моменты, словно жаренные семечки. Ответ последовал мгновенно. Джек Хьюз отдал выверенный пас на накатившегося Хэнифина, а защитник американцев с кистей отправил шайбу точно под перекладину. Но и Россия не собиралась отсиживаться в обороне. В контратаке Малкин отпасовал на Григоренко, и Михаил буквально вогнал шайбу в сетку ворот Шнайдера. Игра продолжала идти на встречных курсах, опасные моменты случались как у тех, так и у других ворот. Америка заменила голкипера на шестого полевого хоккеиста и Дебринкэт своим броском обеспечил всем нервную концовку. Тренерский штаб россиян взял челлендж, после просмотра судьи засчитали гол. В результате Россия всё же одержала пускай и нервную, но победу (4:3), выбив американцев с нынешнего чемпионата мира. Может, в следующих турнирах «звёздно-полосатым» повезёт больше, но не сейчас.
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Канада — Швейцария – 3:2 ОТ, 23 мая 2019 года, обзор матча ЧМ-2019 Воробьёв – о плане на игру с США: выходит Гусь и сразу забивает Россия — США: Никита Гусев открыл счёт уже на 68-й секунде игры
Комментарии155
Хоккей , Видео , Статьи , Патрик Кейн , Дерек Райан , Дилан Ларкин , Илья Воробьев , Александр Овечкин , Никита Кучеров
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