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Гудбай, Америка 

Lenta.ru 1 час назад
23 мая в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России встретилась с американцами. Как и всегда, матч между этими двумя командами выдался зрелищным и богатым на голы — на двоих команды забросили семь шайб. «Лента.ру» — об очередной победе российских хоккеистов.

Звездный путь

Сборную России на чемпионат мира по хоккею собирали скрупулезно. К этому вопросу тренерский штаб подходит основательно. Никаких экспериментов со студентами и молодежкой — каждый год команду стараются составить из главных звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оказываются на подхвате. При таком раскладе уровень российской сборной стремится к космическому.
Благо, в этом сезоне к первенству мира из розыгрыша Кубка Стэнли почти все интересные сборной россияне успели вылететь. Разве что Владимиру Тарасенко, выступающему в «Сент-Луисе», предстоит финал против «Бостона», но сам игрок сверхценности для национальной команды сейчас не представляет. Обошлись еще и без нападающего Артемия Панарина. Он якобы занят поиском нового клуба в НХЛ, так как 1 июля у него истекает контракт с «Коламбусом».
Приехали все. Рекордсмен рекордсменов Александр Овечкин, его одноклубник Евгений Кузнецов, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, первый по очкам за сезон Никита Кучеров, один из сильнейших вратарей НХЛ Андрей Василевский — хоккеисты, чьи фамилии весь сезон гремели за океаном. К ним добавились лучший нападающий КХЛ Никита Гусев, лучший снайпер Кирилл Капризов, опора ЦСКА Михаил Григоренко и Сергей Андронов. Особняком стоит Илья Ковальчук, который получил вызов и даже стал капитаном, несмотря на провал сезона в «Лос-Анджелес Кингз». Cборной, видимо, понадобился и его авторитет.

Разборки по-быстрому

Так что нет ничего странного в том, что российская команда выиграла все матчи предварительного этапа и по количеству набранных очков (21) стала лучшей на турнире. Справедливости ради, ни Канады, ни Финляндии, ни США в группе россиян не было. Опасность представляли только действующие чемпионы мира — шведы.
Из семи побед разгромными получились как минимум шесть. Не считаем только 3:1 против Латвии: все-таки разница в две шайбы — это не разгром. В три — куда ни шло. 3:0 горело на табло дважды, с Чехией и Швейцарией, а сборная Австрии, которая на турнире не выиграла ни одного матча и заняла последнее место в группе, безропотно пропустила пять.
Самое громкое —10:0 — было с итальянцами. Приятно, но не повод для гордости. Разгромить соперника, который год назад даже на чемпионат мира не отобрался (существует два дивизиона мирового первенства: первый и высший; в 2018 году сборная Италии в высшем не выступала — прим. «Ленты.ру»), — дело нехитрое.
При этом российская команда позволяла себе расслабиться: в первом матче турнира против Норвегии россияне вели с преимуществом в пять шайб, а в самой концовке пропустили две. Норвежцы поймали кураж и могли забросить еще, но помешала финальная сирена. Тревожно стало не на шутку: эта команда ни по одному объективному компоненту с коллективом Ильи Воробьева и близко не стояла.
Не так зазорно, но все же обидно было проиграть третий период в матче со Швецией (7:4). Да, не задалась и первая двадцатиминутка, в которой Габриэль Ландеског развел Василевского. Но ведь во втором периоде россияне настреляли шесть безответных шайб, причем одну из них Овечкин забросил с передачи Малкина — красота! Потом внезапно провалилась оборона, звено Кучерова стало выглядеть беспомощным, а у всей команды пропала скорость. Отыгранные шведами три шайбы в заключительном периоде произвели эффект ледяного душа.
«Мы вроде бы трезвые были. Конечно, нам надо лучше заканчивать игры», — признал после матча защитник Дмитрий Орлов.
Действительно, в плей-офф, где Россию теперь ждали американцы, этой вальяжности могли и не простить.

«Заставить разочароваться»

Сборная США на групповом этапе выступила неровно, заняла только четвертое место, из-за чего и попала в плей-офф на Россию. Американцы разгромили датчан и британцев, в тяжелом матче победили немцев, довели до овертайма встречу с финнами. Но Канаде и, что самое странное, Словакии, проиграли.
Хотя США на это мировое первенство привезли одну из самых крепких команд за последние годы. Главный в ней — нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, трижды обладатель Кубка Стэнли. «Россияне в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму. И сорвать их планы, заставить разочароваться», — сказал он перед матчем. Несмотря на прежнюю бодрость сборной России и поражения американцев, встреча должна была стать тяжелой.
В матче сборная России сразу захватила инициативу. После нескольких подходов россиян к воротам Кори Шнайдера удалось пробить Михаилу Сергачеву. Голкипер блокировал удар, но не уследил за шайбой, отскочившей к Никите Гусеву. Трибуны взревели уже на второй минуте встречи: россияне повели. Пропущенный гол заставил американцев плотнее прессинговать. Но, проведя несколько затяжных атак, команда Джеффа Блэшилла взяла паузу. Это зря: Ковальчук и Капризов пробили по очереди, а Шнайдер сохранил ворота только чудом. Чудеса для американского вратаря закончились на 16-й минуте, когда Сергачев, в этом матче особенно активный, уложил шайбу в угол. 2:0.
Ближе к концу первого периода наконец дал о себе знать Овечкин. Он устроил сольный пробег, отделавшись от защитников и выйдя на вратаря один на один, но замешкался и не смог пробить. Подоспевшие американцы попытались отобрать шайбу, однако форвард все-таки бросил и едва не попал. На это «звездно-полосатые» ответили быстрой, но не опасной для россиян контратакой. В последнюю минуту стартового тайма игра успокоилась — команды просто докатывали время.

Большими силами

Во втором периоде сборная России явно замедлилась. Оборона россиян просела, и свободным пространством воспользовался защитник Брэди Шей. У ворот началась суматоха, Василевскому закрыли обзор, шайба срикошетила и оказалась в воротах.
Второй момент американцы получили практически сразу, но в этот раз от удара Кейна спас Гавриков. При этом США шли в атаку большими силами, а команда Воробьева на первые несколько минут замкнулась у своих ворот. Только к середине периода россияне попытались вернуться к открытым схемам. Это стало удаваться с появлением на площадке звена Малкина, когда до ворот Шнайдера добрался сначала Дадонов, а затем Григоренко. Игру подхватило звено Кузнецова: россияне стали возить соперника по штрафной, Овечкин пробил, но снова мимо. Не везло россиянам.
Да и американский голкипер не ошибался. Шнайдер во втором периоде выглядел действительно мощно. К тому же, американцы вновь активизировались. Они на удивление быстро стали выходить из обороны, чего сборная России явно не ожидала. Джонни Гордо и Кейн создавали момент за моментом, но отбиться, к счастью, удалось.
В заключительном периоде к российской команде вернулась скорость. На третьей минуте сработала связка, принесшая победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Гусев и Капризов прорвались сквозь защитников, и последний в касание прострелил в дальний угол — 3:1. Ликование было недолгим: спустя минуту Ноа Хэнифин сократил отставание своей команды, после ошибки Сергачева приняв шайбу от Джека Хьюза и попав под перекладину. Сборной России нужно было срочно что-то придумать.
Этим занялся Малкин: придержал на себе Зака Веренски и нашел пространство для паса на Григоренко. Тот не растерялся и с близкого расстояния расстрелял Шнайдера — 4:2. Инициативу сразу после гола подхватили Ковальчук и Андронов, которые в этом матче отвечали, видимо, за нервозность американского голкипера. Забросить у них все время не получалось, но то, насколько неожиданно они постоянно появлялись перед Шнайдером, не могло его не взбесить.
За 2 минуты 50 секунд до конца матча Блэшилл снял вратаря, и все лидеры сборной США появились на площадке. Это дало результат: закрепившись в зоне, Кейн отдал на Дебринкэта, который послал шайбу в сетку — 4:3. Россияне запросили видеоповтор, подозревая, что американский игрок создавал помеху Василевскому, но прогадали, и Воробьев лишился права на тайм-аут. У американцев, между тем, это право сохранялось. Они воспользовались им после того, как за 40 секунд до конца шайба едва не влетела в пустые ворота — защитник Райан Сутер еле ее догнал. Впрочем, перерыв Блэшиллу не помог: спасти этот матч было уже нельзя.
Сборная России продолжает побеждать. Матч против США показал: команда все еще не может держать победный темп все 60 минут, но в нужный момент находит силы оставаться в игре. Полуфинал — уже послезавтра. И, кажется, там будет на что посмотреть.
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Хоккей , Видео , Статьи , Патрик Кейн , Сергей Андронов , Дмитрий Орлов , Брэди Шей , Габриэль Ландеског , Ноа Хэнифин , Михаил Сергачев , Кирилл Капризов , Владимир Тарасенко , Райан Сутер , Евгений Малкин , Никита Гусев , Евгений Кузнецов , Михаил Григоренко , Илья Воробьев , Александр Овечкин , Артемий Панарин , Андрей Василевский , Илья Ковальчук , Никита Кучеров , Кори Шнайдер , Lenta.ru
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