Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

В третьем периоде россиянин атаковал соперника, после чего он вылетел на скамейку российской сборной.

Сборная России переиграла команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Финляндия — Швеция. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.