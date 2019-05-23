Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
В третьем периоде россиянин атаковал соперника, после чего он вылетел на скамейку российской сборной.
Сборная России переиграла команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Финляндия — Швеция. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США.
Газета.Ru: последние новости
Умер Сергей Абрамов Главный тренер сборной России подвел итоги матча с командой США Хоккеисты сборной России прибыли на место проведения матча
Хоккей , Прочее , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Газета.Ru , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роббен может вернуться в АПЛ
Россия узнала соперника в полуфинале ЧМ2
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Умер Сергей Абрамов
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение