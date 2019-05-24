В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлён силовой приём нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина. Спортсмен не просто припечатал оппонента из американской команды к бортику, а буквально вышвырнул его за пределы ледовой площадки.
Эпизод возник в ходе четвертьфинального матча мирового первенства между Россией и США. Овечкин атаковал защитника американской сборной Брэди Шея. При этом силовой приём пришёлся как раз у борта, за которым расположена скамейка запасных российской команды. В результате столкновения с «Ови» американец перелетел за пределы площадки и оказался у ног членов «красной машины». Впрочем, серьёзных повреждений Шей не получил, спортсмен быстро вернулся на лёд и продолжил игру.
23 мая сборная Россия одержала победу над командой из США со счётом 4:3. Забитыми шайбами отметились Никита Гусев, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Брэди Шей стал автором первого гола в ворота российской сборной. Кроме него в свой актив шайбы также записали Ноа Хэнифин и Алекс Дэбринкэт. В результате Россия вышла в полуфинал мирового первенства.