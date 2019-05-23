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Умер Сергей Абрамов 

Газета.Ru + ещё 2 23 мая 2019
Фото: izhlife/ пресс-служба ХК «Ижсталь»
Двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежных команд Сергей Абрамов умер на 63-м году жизни, сообщает ТАСС.
"Остановилось сердце Сергея Абрамова, оборвалась жизнь того, кто олицетворял собою ледовую игру. Не стало легенды, ярчайшего игрока, лучшего снайпера и ассистента в истории ижевского хоккея. Клуб выражает соболезнования родным и близким Абрамова", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба Высшей хоккейной лиги "Ижсталь".
Абрамов дважды выиграл чемпионат мира (1975, 1976) среди молодежных команд в составе сборной СССР.
Ранее умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда.
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Хоккей , Сергей Абрамов , ИТАР-ТАСС
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