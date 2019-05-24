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Президент IIHF назвал главную угрозу хоккея 

News.ru + ещё 24 11 часов назад
Фото: Melanie Duchene/Global Look Press
Президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) на конгрессе организации в Братиславе заявил, что регулярные просмотры видеоповторов являются очень серьёзной угрозой для спорта.
Когда я только стал президентом IIHF, главной угрозой спорту был допинг. Сейчас постоянные просмотры видеоповторов видятся мне очень серьезной угрозой современному спорту. Эта проблема касается даже такой богатой и продвинутой в техническом плане лиги, как НХЛ, — приводит слова Фазеля РИА Новости.
Глава мирового хоккея добавил, что речь не идёт о тех моментах, когда нужно определить была забита шайба или нет, речь о просмотрах в поиске возможных нарушений при взятии ворот. Он отметил, что в этом случае, зачастую решается кому из команд отдать победу.
Ранее Фазель заявил, что сборная России собрала невероятный состав на проходящем в Словакии чемпионате мира, писал News.ru.
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