Президент IIHF назвал главную угрозу хоккея

Президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) на конгрессе организации в Братиславе заявил, что регулярные просмотры видеоповторов являются очень серьёзной угрозой для спорта.

Когда я только стал президентом IIHF, главной угрозой спорту был допинг. Сейчас постоянные просмотры видеоповторов видятся мне очень серьезной угрозой современному спорту. Эта проблема касается даже такой богатой и продвинутой в техническом плане лиги, как НХЛ, — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Глава мирового хоккея добавил, что речь не идёт о тех моментах, когда нужно определить была забита шайба или нет, речь о просмотрах в поиске возможных нарушений при взятии ворот. Он отметил, что в этом случае, зачастую решается кому из команд отдать победу.

Ранее Фазель заявил, что сборная России собрала невероятный состав на проходящем в Словакии чемпионате мира, писал News.ru.