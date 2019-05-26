Жене Овечкина напомнили о жизни в США

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александра Овечкина, в Instagram-аккаунте раскритиковала российских болельщиков.
Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов НХЛ поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах», — заявила она.
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Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех🙏🏻) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах😉 нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра🙌🏽удачи ребятам завтра🙏🏻#iihfworlds
Пользователи соцсети ответили супруге хоккеиста. «Круто быть патриотом, проживая в США», — написал один из них.
«Наша сборная представляет страну, а не Национальную хоккейную лигу. Почувствуйте разницу! Вы русская? Как можно сравнивать НХЛ и чемпионат мира?» — отметил другой.
После этого Шубкая закрыла комментарии к посту.
25 мая российская сборная лишилась финала чемпионата мира. В матче с командой Финляндии россияне проиграли со счетом 0:1.
Российские хоккеисты не выигрывают золото чемпионата мира с 2014 года. Команде предстоит матч за третье место с чехами. Он пройдет 26 мая и начнется в 16:45 по московскому времени. Финальный матч между Канадой и Финляндией — в 21:15.