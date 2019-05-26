Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жене Овечкина напомнили о жизни в США после критики российских болельщиков 

Lenta.ru + ещё 30 1 час назад
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александра Овечкина, в Instagram-аккаунте раскритиковала российских болельщиков.
Ждали феерии. Почему проиграла сборная России
Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов НХЛ поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах», — заявила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех🙏🏻) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах😉 нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра🙌🏽удачи ребятам завтра🙏🏻#iihfworlds

Публикация от  Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Пользователи соцсети ответили супруге хоккеиста. «Круто быть патриотом, проживая в США», — написал один из них.
«Наша сборная представляет страну, а не Национальную хоккейную лигу. Почувствуйте разницу! Вы русская? Как можно сравнивать НХЛ и чемпионат мира?» — отметил другой.
После этого Шубкая закрыла комментарии к посту.
25 мая российская сборная лишилась финала чемпионата мира. В матче с командой Финляндии россияне проиграли со счетом 0:1.
Российские хоккеисты не выигрывают золото чемпионата мира с 2014 года. Команде предстоит матч за третье место с чехами. Он пройдет 26 мая и начнется в 16:45 по московскому времени. Финальный матч между Канадой и Финляндией — в 21:15.
Последние новости
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями Определились финалисты чемпионата мира по хоккею Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира
Комментарии77
Хоккей , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ждали феерии. Почему проиграла сборная России150
Американке угрожают после интервью о сборной России3
Кафельников пошутил о Путине в сборной России57
Девушка Адриано ответила на «разрушение его семьи»5
«Они вышли кусаться и биться»5
Видео
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
00:43
Стал известен результат матча Россия-Финляндия
Хоккей
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение