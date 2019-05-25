Стал известен состав сборной России по хоккею на матч полуфинала ЧМ с финнами

Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч полуфинала чемпионата мира против команды Финляндии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. 13-м нападающим заявлен Александр Барабанов. Место в воротах займет Андрей Василевский. Состав выглядит следующим образом: вратари — Василевский, Александр Георгиев; Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Барабанов. Матч Россия — Финляндия пройдет в Братиславе в субботу, начало — 16:15 мск.