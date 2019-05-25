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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч полуфинала ЧМ с финнами 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч полуфинала чемпионата мира против команды Финляндии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.
13-м нападающим заявлен Александр Барабанов. Место в воротах займет Андрей Василевский.
Состав выглядит следующим образом: вратари — Василевский, Александр Георгиев; Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Барабанов.
Матч Россия — Финляндия пройдет в Братиславе в субботу, начало — 16:15 мск.
ТАСС: последние новости
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею Третьяк: матчи ЧМ по хоккею будут проходить на североамериканских площадках с 2020 года Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с финнами
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