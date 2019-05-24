«Испортили национальные цвета»: реакция США на матч с Россией

Никиты Кучерова. Сборная США имела шансы прервать победную серию России на чемпионате мира — 2019 и выбить ее на стадии четвертьфинала, однако уступила «Красной машине» с разницей в один гол. Теперь подопечные Ильи Воробьева встретятся в полуфинале с Финляндией. Американские СМИ объяснили неудачу подопечных Джеффа Блэшилла ужасной расцветкой свитеров, а финские журналисты окрестили сборную России лучшей командой турнира. Ряд источников назвал одной из причин тяжелой победы россиян действия дуэта тезок — Никиты Гусева

Возмущение американцев и страхи финнов

Ни для кого не секрет, что 23 мая сборная США едва не сотворила сенсацию на чемпионате мира по хоккею. Американцы в упорной борьбе уступили сборной России со счетом 3:4 и покинули турнир на стадии четвертьфинала. Это поражение стало для подопечных Джеффа Блэшила третьим на турнире. На групповом этапе его команда одержала пять побед из семи возможных. Во встрече с Россией ей не хватило совсем чуть-чуть.

«Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии», — комментирует произошедшее финское издание Intalenti.

Тем не менее, по мнению источника, перед финальной сиреной сборная США ухитрилась доставить подопечным Ильи Воробьева большие неприятности при отставании всего в одну шайбу. Подчеркивая напряженность ситуации «Красной машины» на этом отрезке встречи, Intalenti отмечает ключевую роль безответных голов Никиты Гусева и Михаила Сергачева в первые двадцать минут.

Мнение финского источника разделяет Bleatcher Report. Как говорится в статье американского издания, команда США была близка к переводу игры в овертайм. Вместе с тем источник отмечает, что в последние минуты Россия ушла в глухую оборону и с трудом удержала победный счет.

На сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с победой сборной России вспомнили о последней встрече США и «Красной машины» на стадии четвертьфинала ЧМ — это произошло в 2013 году. Тогда американцы не оставили от отечественной дружины камня на камне, разгромно победив 8:3. Любопытно, что к той игре Россия подошла в статусе действующего чемпиона. Однако на этот раз схожей сенсации не произошло.

Невезение сборной США в прошедшем четвертьфинале в шутливой форме прокомментировал ведущий KSE Radio из Денвера Алекс Райаниеми. По его мнению, корень поражения американцев кроется… в цвете их формы!

«Опять хоккеистам из США не покорились медали ЧМ. Неужели они не могут обойтись без этих режущих глаз игровых свитеров? Дизайнерам неожиданно удалось испортить национальные звездно-полосатые цвета», — сказал Райаниеми.

Все восторгаются Гусевым и Кучеровым

На сайте Международной федерации хоккея анализируются причины итоговой неудачи американской сборной. В частности, утверждается, что перед четвертьфинальной игрой подопечные Джеффа Блэшила не досчитались одного из своих лидеров. Так, автору двух голов и трех передач на групповом этапе — нападающему США Дилану Ларкину — помешала сыграть с россиянами травма.

«Для молодых американских талантов турнир закончился на минорной ноте», — гласят страницы источника.

Воробьев же подошел к четвертьфиналу во всеоружии. The Hockey News отмечает связку сборной России Кучеров — Гусев. По словам издания, на текущем ЧМ она смотрится просто великолепно. Отмечается, что «Красной машине» повезло с вылетом «Вегас Голден Найтс» из Кубка Стэнли перед началом чемпионата мира, поскольку именно это позволило Гусеву принять участие в турнире.

«Гусев набирает очки в каждом матче на турнире. Этот чемпионат вообще может оказаться одним из лучших моментов его карьеры», — считает The Hockey News.

Связка Гусев — Кучеров удостоилась лестных слов от многих зарубежных источников. Словацкое издание Sport.sk выделяет именно их при полном доминировании России в первом периоде матча с США. По мнению источника, вдохновенная игра этих нападающих лишь каким-то чудом не привела команду Воробьева к крупному счету уже в первые 20 минут.

«Стройным звучанием российского хоккейного хора руководил Никита Гусев. Он принял участие в первых трех голах россиян.

«Красная машина» повела уже на 67-й секунде, и ее музыка у чужих ворот не переставала звучать и в следующие несколько минут. И хотя Григоренко и Анисимов не реализовали хорошие моменты, в это время продолжали блистать Гусев и Кучеров», — говорится в материале издания.

«Тандем Кучеров — Гусев работал подобно часовому механизму. Они без труда понимали маневры друг друга», — отмечает шведская газета Expressen.