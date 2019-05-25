Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющев: «Да, у сборной России есть проблемы, но что теперь? Расстрелять?» 

SPORT24.ru + ещё 4 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение российской национальной сборной от Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира-2019.
Воробьев назвал причину поражения сборной России
«Понимаете, на площадке играют не регалии, а игроки. У финнов сегодня было лучше движение, они лезли туда, где бьют и опаснее. Мы же пытались сыграть на классе, но не получилось. Игра для обеих команд была от ножа. Наверное, финны были везучее, чем наши ребята.
Кто разочаровал? Выходит команда, она и проигрывает или выигрывает. Каждый хоккеист делал то, что он умеет делать на сегодняшний момент. Это командный результат, а не отдельного игрока. Финны не играли в анти-хоккей, они играли очень строго под воротами. Их защитники не позволяли себе то, что позволяли наши защитники. Практически вся наша линия обороны подключалась в атаки. Непонятно. У нас нет игроков атаки? Одна ошибка привела к тому, что исход матча был решен.
После поражения можно говорить все, что угодно. Финны же играли не от обороны, они хорошо играли в атаке. Мы же им ничего не смогли им противопоставить. Воробьева в отставку? У нас болельщики готовы расцеловать команду, если она выигрывает, а при поражении растоптать. Да, у нас есть проблемы, но что теперь? Расстрелять?» — сказал Плющев корреспонденту Sport24 Владиславу Флегонтову.
Сборная России всухую проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 и побьется за бронзу
SPORT24.ru: последние новости
Жена Овечкина посоветовала российским болельщикам брать пример с американцев «Моя главная ошибка? Гол пропустили…». Воробьев объяснил вылет сборной в стиле Знарка Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ-2019
Комментарии20
Хоккей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ждали феерии. Почему проиграла сборная России150
Американке угрожают после интервью о сборной России4
Кафельников пошутил о Путине в сборной России57
Девушка Адриано ответила на «разрушение его семьи»5
«Они вышли кусаться и биться»5
Видео
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
00:43
Стал известен результат матча Россия-Финляндия
Хоккей
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение