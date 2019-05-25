Плющев: «Да, у сборной России есть проблемы, но что теперь? Расстрелять?»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение российской национальной сборной от Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира-2019.

«Понимаете, на площадке играют не регалии, а игроки. У финнов сегодня было лучше движение, они лезли туда, где бьют и опаснее. Мы же пытались сыграть на классе, но не получилось. Игра для обеих команд была от ножа. Наверное, финны были везучее, чем наши ребята.

Кто разочаровал? Выходит команда, она и проигрывает или выигрывает. Каждый хоккеист делал то, что он умеет делать на сегодняшний момент. Это командный результат, а не отдельного игрока. Финны не играли в анти-хоккей, они играли очень строго под воротами. Их защитники не позволяли себе то, что позволяли наши защитники. Практически вся наша линия обороны подключалась в атаки. Непонятно. У нас нет игроков атаки? Одна ошибка привела к тому, что исход матча был решен.

После поражения можно говорить все, что угодно. Финны же играли не от обороны, они хорошо играли в атаке. Мы же им ничего не смогли им противопоставить. Воробьева в отставку? У нас болельщики готовы расцеловать команду, если она выигрывает, а при поражении растоптать. Да, у нас есть проблемы, но что теперь? Расстрелять?» — сказал Плющев корреспонденту Sport24 Владиславу Флегонтову.

Сборная России всухую проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 и побьется за бронзу