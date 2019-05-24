Ковальчук назвал Финляндию не самым простым соперником для сборной России

Нападающий и капитан сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о национальной команде Финляндии перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Мы с ними играли перед чемпионатом мира, одержали победу, поэтому надо сделать правильные выводы. Не самый простой для нас соперник, но будем ломать завтра. Надо всё оставить в прошлом и жить настоящим. У них очень хорошая команда, но нам нужно играть в наш хоккей и всё будет нормально», — заявил Ковальчук.

Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.