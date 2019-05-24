Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковальчук назвал Финляндию не самым простым соперником для сборной России 

RT на русском + ещё 9 5 часов назад
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Нападающий и капитан сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о национальной команде Финляндии перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2019 года в Словакии.
«Мы с ними играли перед чемпионатом мира, одержали победу, поэтому надо сделать правильные выводы. Не самый простой для нас соперник, но будем ломать завтра. Надо всё оставить в прошлом и жить настоящим. У них очень хорошая команда, но нам нужно играть в наш хоккей и всё будет нормально», — заявил Ковальчук.
Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.
Ранее Илья Воробьёв объяснил, как сборная России может избежать излишнего волнения в полуфинале ЧМ.
RT на русском: последние новости
Американская журналистка назвала абсурдной модель игры сборной России по хоккею Третьяк ответил, почему многие российские хоккеисты уезжают в Северную Америку Сборная США отыграла одну шайбу в матче с Россией на ЧМ-2019
Хоккей , Илья Воробьев , Илья Ковальчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
ФИФА вернет понятие «коррупция» в кодекс по этике
Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА
Головин — в старте «Монако» на матч с «Ниццей»
Видео
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение