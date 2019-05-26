Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Они вышли кусаться»: тренер сборной РФ прокомментировал игру с Финляндией 

ТК «Звезда» + ещё 6 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
По словам Ильи Воровьева, финская сборная «сыграла хорошо и в защите, и в атаке, почти не делала ошибок».
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал игру сборной с Финляндией в полуфинале Чемпионата мира по хоккею.
По его словам, допустил, что игра с командой США в четвертьфинале далась нам легче, нежели чем с финнами.
«Это разные команды. Финны более цепко играли, в обороне все ловили на себя. У Америки талантливая быстрая команда, они тоже хотели играть в атаке. Было ли легче с американцами играть? Возможно», — сообщил Воробьев в интервью интернет-ресурса Федерации хоккея России.
Тренер российской сборной также прокомментировал игру соперника.
«Они вышли кусаться и биться. Финляндия сыграла хорошо и в защите, и в атаке, играла быстро, почти не делала ошибок, ложились под шайбу практически в каждом моменте по трое. Игра шла до гола, к сожалению, его забили не мы», — сказал он.
Комментируя концовку встречи, тренер сказал, что ожидал от своих подопечных больше бросков в створ.
Напомним, что сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира команде Финляндии со минимальным счетом. Единственную шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий Марко Антилла.
Сборная Финляндии тем самым вышла в финал мирового первенства, а подопечные Ильи Воробьева поборются за бронзу чемпионата с командой Чехии.
ТК «Звезда»: последние новости
Жена Овечкина осудила российских болельщиков за реакцию на проигрыш сборной на ЧМ по хоккею «Подготовлены как никогда»: эксперты дали прогноз на матч Россия-Финляндия на ЧМ-2019 по хоккею Определился соперник РФ в матче за бронзу ЧМ по хоккею
Комментарии5
Хоккей , Илья Воробьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ждали феерии. Почему проиграла сборная России150
Американке угрожают после интервью о сборной России3
Кафельников пошутил о Путине в сборной России57
Девушка Адриано ответила на «разрушение его семьи»5
Паредес больше не нужен «ПСЖ»
Видео
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
00:43
Стал известен результат матча Россия-Финляндия
Хоккей
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение