Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов

Тренер сборной Финляндии нашел слабое место у российских хоккеистов

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира против команды России. Его слова приводит ТАСС.

Ялонен заявил, что сборная России является фаворитом встречи, однако на ее игроков оказывается большее давление.

«Если россияне проиграют, то не будут чувствовать себя хорошо дома. Я знаю русский менталитет, и интересно посмотреть, как команда будет справляться», — пояснил он.

По мнению тренера, угрозой для российской команды станет финский форвард Каало Какко.

«В матче 1/4 финала он доминировал над шведскими защитниками из Национальной хоккейной лиги, отлично распоряжался шайбой, создавал немало шансов», — отметил Ялонен.

В четвертьфинале сборная Финляндии одержала победу над Швецией со счетом 5:4 в овертайме, сборная России переиграла США — 4:3. Полуфинальный матч между командами пройдет 25 мая и начнется в 16:15 по московскому времени. Вторая встреча 1/2 финала между канадцами и чехами — в 20:15 по московскому времени.