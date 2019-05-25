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Россия — Финляндия: счёт в матче открыл Марко Анттила 

Чемпионат.com + ещё 95 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В третьем периоде полуфинального матча чемпионата мира между сборными России и Финляндии счёт открыла сборная Финляндии, отличился Марко Анттила на 51-й минуте.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.
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