Стал известен результат матча Россия-Финляндия

Сборная России по хоккею уступила в полуфинале команде Финляндии со счетом 0:1.
Единственную шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий Марко Антилла.
Сборная Финляндии и вышла в финал мирового первенства, а подопечные Ильи Воробьева поборются за бронзу чемпионата.
На протяжении всех трех периодов шла равная борьба. Сборная Финляндии действовала вязко в обороне, периодически убегая в контратаки. В таких случаях команду спасал голкипер россиян Василевский.
У лидеров нашей сборной в этот вечер не получалось ничего. За две минуты до финальной сирены Илья Воробьев снял вратаря и «Красная машина» вшестером, но с пустыми воротами устроила последний натиск.
Однако, финны выдержали. Теперь команда Суоми сыграет в финале чемпионата мира.
Золотые медали скандинавы разыграют с победителем пары Канада-Чехия. Этот матч состоится сегодня вечером.
Финал Чемпионата мира пройдет в Братиславе завтра.