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Буре объяснил поражение сборной России по хоккею от Финляндии

Сборная России уступает Чехии по броскам после второго периода матча за бронзу ЧМ-2019

Отсутствие плана Б и неудачная игра лидеров: почему сборная России уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею