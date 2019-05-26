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Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Президент Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировал будущее главного тренера сборной России Ильи Воробьёва.
«У всех бывают ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что было упущено, чтобы в следующем году завоевать чемпионство. Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него действующий контракт», — приводит слова Третьяка РИА Новости.
Также президент ФХР поблагодарил болельщиков, которые поддерживали национальную команду на протяжении турнира.
В пятый раз: Сборная России завоевала третье место на ЧМ по хоккею
Ранее сообщалось, что хоккеистов сборной России наградили бронзовыми медалями ЧМ-2019.
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Хоккей , Видео , Илья Воробьев , РИА Новости
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