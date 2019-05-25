Жена Овечкина пристыдила критиков сборной России

Жена форварда сборной России России Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась мнением о критике команды после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года, передает "Советский спорт".

"Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не все) и болельщиками клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах", — написала Шубская в инстаграме.

Супруга хоккеиста добавила, что необходимо гордиться своими соотечественниками, а также достойно принимать поражения.

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальной встрече мирового первенства со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.