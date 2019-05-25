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Жена Овечкина пристыдила критиков сборной России 

Газета.Ru + ещё 2 13 часов назад
Фото: @nastyashubskaya/Instagram.com
Жена форварда сборной России России Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась мнением о критике команды после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года, передает "Советский спорт".
"Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не все) и болельщиками клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах", — написала Шубская в инстаграме.
Супруга хоккеиста добавила, что необходимо гордиться своими соотечественниками, а также достойно принимать поражения.
Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальной встрече мирового первенства со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский подвел итоги матча 1/2 финала.
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Хоккей , Александр Овечкин , Андрей Василевский , Газета.Ru , Советский спорт
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