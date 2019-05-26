Кафельников пошутил о забивном игроке для сборной России

Самый известный российский теннисист Евгений Кафельников после поражения хоккейной сборной на чемпионате мира пошутил с намёком на президента страны Владимира Путина . По его словам, исход полуфинальной игры с командой Финляндии мог быть совершенно другим, будь в национальной сборной «звёздный» форвард.

Сегодня как никогда нашей сборной не хватало «звёздного» нападающего под номером 11, который в одиночку смог бы разрешить исход матча, забросив восемь шайб, — написал теннисист в Twitter.

Перепутал🤦‍♂️🤦‍♂️! Под номером 11 же👊 https://t.co/FnpQnNdCDY— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 25 мая 2019 г. Подписчики Кафельникова в комментариях выразили уверенность, что шутка касается Владимира Путина, две недели назад забросившего восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Ранее News.ru сообщал, что Путин раскрыл секрет постоянных побед в хоккее. Президент РФ заявил, что его команда всё время выигрывает в товарищеских встречах, так как в ней играют звёзды этого вида спорта. Он отметил, что играть с профессионалами просто. Счёт в таких матчах, по мнению главы государства, значения не имеет, так как для подобной игры важен сам процесс.