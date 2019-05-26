Хоккеисты сборной России в пятый раз стали стали бронзовыми призерами чемпионата мира, сообщает «Р-Спорт».
В Словакии в матче за третье место россияне встречались с чешской сборной, которую обыграли по буллитам. Матч закончился со счетом 3:2.
Шайбы забросили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. У чехов — Михал Ржепик и Доминик Кубалик. Основное время матча закончилось со счётом 2:2.
Овертайм оставил его без изменений, в итоге победный буллит реализовал Никита Гусев.
Победитель чемпионата определится после встречи команд Канады и Финляндии.