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В пятый раз: Сборная России завоевала третье место на ЧМ по хоккею 

Рамблер 3 часа назад
Хоккеисты сборной России в пятый раз стали стали бронзовыми призерами чемпионата мира, сообщает «Р-Спорт».
В Словакии в матче за третье место россияне встречались с чешской сборной, которую обыграли по буллитам. Матч закончился со счетом 3:2.
Шайбы забросили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. У чехов — Михал Ржепик и Доминик Кубалик. Основное время матча закончилось со счётом 2:2.
Овертайм оставил его без изменений, в итоге победный буллит реализовал Никита Гусев.
Победитель чемпионата определится после встречи команд Канады и Финляндии.
Хоккей , Видео , Доминик Кубалик , Никита Гусев , Михаил Григоренко , Артем Анисимов , Михал Ржепик
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