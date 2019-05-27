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Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о конфликте между российскими хоккеистами и болельщиками. Его слова приводит Sport24.
«Оказывается, болельщики у нас плохие. Это нормально вообще? Не себя обвиняют, что хреново играли, а болельщиков, что они не умеют болеть! Еще и жены начали выступать, это же вообще кошмар!» — заявил Кожевников.
По его мнению, с переездом в США у игроков изменилось представление о жизни.
Олимпийский чемпион посчитал, что российскому хоккею не стоило идти по принципу Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Там жизнь другая. Надо разбираться, хотели сейчас выиграть и рот всем закрыть, но опять не получилось!» — отметил он.
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии.
Российская команда подверглась критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира. В ответ на это нападающий Александр Овечкин заявил, что так говорят люди, которые никогда не играли в хоккей. А его жена Анастасия Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов НХЛ.
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Хоккей , Александр Кожевников , Александр Овечкин
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