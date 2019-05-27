Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о конфликте между российскими хоккеистами и болельщиками. Его слова приводит Sport24.

«Оказывается, болельщики у нас плохие. Это нормально вообще? Не себя обвиняют, что хреново играли, а болельщиков, что они не умеют болеть! Еще и жены начали выступать, это же вообще кошмар!» — заявил Кожевников.

По его мнению, с переездом в США у игроков изменилось представление о жизни.

Олимпийский чемпион посчитал, что российскому хоккею не стоило идти по принципу Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Там жизнь другая. Надо разбираться, хотели сейчас выиграть и рот всем закрыть, но опять не получилось!» — отметил он.

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии.