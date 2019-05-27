Обошла чемпиона: сборная России поднялась в рейтинге IIHF

Сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на одну позицию и в результате оказалась на втором месте, сообщает издание Sport24. Список по-прежнему возглавляют канадцы.

Новый рейтинг опубликован в связи с завершением чемпионата мира по хоккею, который состоялся в Словакии. Третье место, занятое россиянами на турнире, позволило национальной команде набрать 3640 очков и в итоге подняться с третьего места в списке на второе. С небольшим отрывом впереди идёт сборная Канады с серебряными медалями ЧМ, имеющая в активе 3705 очков.

На третьем месте рейтинга оказалась победитель мирового первенства в Словакии сборная Финляндии, набрав 3615 очков. Примечательно, что прошлогодний чемпион мира сборная Швеции опустилась на две позиции и в результате на сегодняшний день занимает четвёртую строчку списка лучших команд. За шведами ниже по списку расположились сборные из Чехии, США, Германии, Швейцарии и Словакии. Десятку лучших хоккеистов мира замыкает команда из Латвии.

По данным автора статьи, первые восемь команд рейтинга IIHF автоматически попадают в состав участников Олимпиады 2022 года, остальные должны будут пройти квалификацию.