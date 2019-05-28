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Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020 

Спорт РИА Новости + ещё 36 1 час назад
Фото: Спорт РИА Новости
Хоккеисты сборной России встретятся на групповом этапе с командами Финляндии и США на чемпионате мира 2020 года, который пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.
Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF), сборная России попала в группу B. В данную группу также вошли команды Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А.
Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира-2019, который прошел в Словакии. Команда России на прошедшем первенстве мира завоевала бронзовые награды.
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Хоккей , Гандбол , ЧМ по хоккею 2019
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