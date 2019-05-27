Финны — чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли

Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.

Канада и Финляндии закольцевали чемпионат мира

17 дней чемпионата мира пролетели как один миг. В решающем матче мирового первенства сошлись сборные Канады и Финляндии. Именно эти команды встречались в самой первой игре чемпионата мира. 10 мая сильнее оказались финские хоккеисты, одержавшие победу со счётом 3:1. В той игре солировал 18-летний Каапо Какко, оформивший дубль. На пути к финалу обеим командам пришлось испытать немало трудностей.

Канадцы находились в одной секунде от вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, однако Дэймон Сиверсон и Марк Стоун не позволили Швейцарии пройти дальше. В похожей ситуации побывали и финские хоккеисты. Команда Юкки Ялонена уступала 1:3 и 3:4 в четвертьфинале со Швецией, но на этом турнире сборная Суоми проявила завидный характер. Особенно выделялся капитан команды Марко Анттила. Форвард «Йокерита» сначала перевёл в овертайм игру со Швецией (забросив шайбу меньше, чем за две минуты до конца третьего периода), а спустя два дня забросил единственную шайбу в полуфинале с Россией.

Ялонен помнит о ЧМ-2011. Канадцам ближе ЧМ-2016

Главным опасением перед финалом было состояние финской команды. В 2016 году сборная Суоми в первом полуфинале, продемонстрировав блестящую игру в обороне, нанесла поражение российской команде, лишив её надежды на золото. В тот раз на финал финнов уже не хватило. В решающей игре турнира они не сумели забить Канаде ни разу, оставшись с серебряными медалями. С тех пор финская команда в финал чемпионата мира больше не пробивалась.

А в последний раз чемпионами мира финны становились именно здесь, в Братиславе, в 2011 голу. Тренировал финскую команду на том турнире всё тот же Юкка Ялонен. Что интересно, восемь лет назад на стадии полуфинала финны также прошли сборную России.

«Дежавю с 2011 годом, когда мы обыграли Россию на той же стадии? Да, это хорошая память. Я помнил об этом», — говорил Ялонен после победы в полуфинале.

«Мы уже не та команда, что была в первой игре»

Для сборной Канады полуфинал с Чехией сложился намного легче. Канадцы контролировали ход матча с самой первой смены, в итоге сумев одержать крупную победу со счётом 5:1. После уверенной победы игроки канадской команды словно мантру повторяли одну и ту же фразу: «Мы уже не та команда, что была в первой игре».

«Мы уже не та команда, что была в первом матче турнира. В первом матче с финнами мы были не до конца готовы играть на большой площадке, небрежно играли в обороне. Мы многому научились за время турнира и теперь знаем, как играть. Сейчас мы уверены в себе», — говорил Энтони Манта.

«В первом матче на турнире проиграли им? Теперь мы уже другая команда, с каждым матчем турнира мы становились всё лучше. Нам нравится наша игра, завтра нам надо показать свою лучшую игру. Мы стали лучше действовать в обороне, пропускаем меньше контратак, не даём бросать с пятачка», — утверждал Шон Кутюрье

Финал начался с буллита

Впрочем, первый реальный момент создали финские хоккеисты. Йоэль Кивиранта атаковал с пятака на второй минуте стартового периода — блестяще сыграл голкипер канадской сборной Мэтт Мюррей . Судьбу матча за третье место между Россией и Чехией решила серия буллитов, в которой точнее оказались наши хоккеисты. Чтобы увидеть буллит в финале, так долго ждать не пришлось.

Ничто не предвещало беды для канадской команды. Анттила был наказан малым штрафом за удар локтем. Но вместо того, чтобы забивать самим, канадцы предоставили шанс отличиться сопернику. Тома Шабо допустил грубейшую ошибку при обработке шайбы на синей линии и позволил Йере Саллинену убежать «один в ноль» с Мюрреем. Шабо попытался сзади выбить шайбу у Саллинена, но нарушил правила. Арбитры назначили штрафной бросок. Исполнять буллит доверили защитнику Оливеру Каски, но молодой хоккеист выполнил попытку очень бесхитростно. Пробить подобным образом опытного Мюррея не представлялось возможным.

Защитник канадцев Теодор дал огня

Спустя несколько минуты канадцы красиво наказали финнов за расточительность. Манта отвоевал шайбу в зоне атаки, Ши Теодор перекрыл синюю линию, после чего проскочил по центру зоны между двух финских защитников и бросил точно в цель. Очень эффектный гол, особенно, если учесть то обстоятельство, что его автором стал защитник.

До перерыва у финской команды был шанс восстановить равновесие. В результате стычки между Дарнеллом Нурсом и Петтери Линдбомом финская команда заработала большинство. Финны сделали ставку на дальние броски защитников, с которыми Мюррей расправился без видимых проблем. Было ещё одно большинство и у канадцев, но увеличить преимущество не удалось. Под занавес отрезка защитник канадцев Филипп Майерс был близок к первому голу в карьере в составе национальной команды — его бросок парировал крестовина.

Анттила — финский джокер в плей-офф

Вторую двадцатиминутку финские хоккеисты начали за здравие. Уже в одной из первых атак им удалось заработать большинство, которое на сей раз было реализовано. И снова веское слово сказал Анттила. Новичок «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен нашёл на правом кругу вбрасывания Анттилу, бросок финского капитана в ближний угол ворот стал неожиданностью для Мюррея.

Капитан финской команды не набрал ни одного очка за семь матчей на групповом этапе, зато сумел отличиться во всех матчах плей-офф. Шесть лет назад Анттила не сумел закрепиться в новокузнецком «Металлурге», после чего был отправлен в ВХЛ. Возможно, именно те неприятности и закалили характер игрока. Вот и в финальной игре Марко не собирался останавливаться на достигнутом и уже в следующей своей смене имел прекрасный шанс, чтобы вывести финнов вперёд. Но его бросок остановила штанга. До перерыва счёт на табло уже не изменился.

И снова Анттила. И снова Ланкинен

Штанга в середине второго периода не испортила настроение финскому капитану. Марко продолжал играть в своей привычной манере, лез на пятак и собирал отскоки. И судьба вознаградила его вновь. Вели-Матти Савинайнен из-за ворот отпасовал на пятак, откуда Анттила бросил под перекладину ворот. Четвёртая шайба в плей-офф после нуля очков на групповом этапе. Это ли не сказка?

Как сборная Финляндии умеет удерживать преимущество прекрасно могут рассказать российские хоккеисты. Вторая половина третьего периода финала была похожа на российский полуфинал как две капли воды. Канадцы контролировали шайбу на бортах и палили по воротам Ланкинена со всех углов. Однако ничего опасного создать у подопечных Виньо не получалось. Финны исправно чистили свой пятак, не давая канадцам сыграть на добивании. Самый реальный шанс сравнять счёт имел Стоун, однако вратарь клуба АХЛ «Рокфорд» играл в лучший хоккей в своей жизни.

Финская Братислава

Повторить четвертьфинальный фокус родоначальникам хоккея было не суждено. Это стало окончательно ясно за четыре минуты до конца третьего периода, когда цели достиг выстрел Харри Песонена . Тренерский штаб канадской сборной пошёл ва-банк, сняв вратаря за три минуты до конца отрезка. Канадцы продолжали нагружать Ланкинена бросками, но Кевин был непробиваем.

Сборная Финляндии в плей-офф последовательно победила Швецию, Россию и Канаду. Критики скажут, что хоккей, поставленный Ялоненом нельзя назвать красивым. Но разве есть кому-то на родине победителей есть до этого дело? Арена в Братиславе снова, как и в 2011 году, стала счастливой для финских львов.