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Быков высказался о выступлении сборной России по хоккею на ЧМ 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Словакии, на котором подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзу.
«К сожалению, сборная России побеждала весь турнир, но один матч перечеркнул все надежды. Необходимо проанализировать неудачу и сделать выводы», — цитируют специалиста «Известия».
Он также призвал не критиковать излишне сборную, так как игроки бились за свою страну. Быков в очередной раз похвалил финнов (0:1), которые в полуфинале с Россией, по его мнению, показали свой лучший хоккей.
«Множество голодных до побед ребят продемонстрировали невероятную самоотдачу и дисциплину. Такое бывает в спорте», — сказал Быков.
Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
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Хоккей , Вячеслав Быков , Илья Воробьев , газета "Известия"
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