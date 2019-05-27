Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1.
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.
Finland is celebrating #IIHFWorlds gold 🥇. Being happy doesn't cover it! #elation #euphoria 🇫🇮💙🇫🇮 #leijonat @leijonat #mmkisat #maailmanmestarit #torille pic.twitter.com/O5kzjO1DRl— Päivi Kalske (@kalske) 27 мая 2019 г.