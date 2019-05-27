Кто на что наиграл. Оценки сборной России за чемпионат мира

К вратарям и защитникам нет вопросов, а в нападении всё могло быть гораздо лучше.

Сборная России выиграла бронзовые медали ЧМ-2019 по хоккею. Наша команда проиграла в Братиславе всего один матч из 10, но этого хватило, чтобы остаться без возможности побороться за золото. Выставляем оценки вратарям и всем сочетаниям сборной России за прошедший турнир.

Вратари

Именно Андрея Василевского стоит благодарить за бронзовые медали. В поединке за третье место он, кажется, был единственным, кто не расклеился после полуфинала. Василевский тащил с чехами (48 сейвов!), до этого вытворял чудеса в игре с финнами, да и вообще весь турнир действовал на высочайшем уровне. По итогам чемпионата мира голкипер «Тампы» признан лучшим в своём амплуа (затмил даже великолепного Ланкинена) и вошёл в символическую сборную турнира.

Георгиев провёл в Братиславе две встречи и не пропустил в них ни одной шайбы. И если австрийцы не создали толком проблем российской обороне, то со швейцарцами Георгиеву не раз приходилось спасать ворота. Это был дебютный турнир за сборную для молодого вратаря, и он прекрасно справился с ответственностью и давлением. Теперь можно без всяких оговорок заявить, что у России появился ещё один топ-голкипер в НХЛ.

Защитники

Динар Хафизуллин — 6,0

Хафизуллин стал самым малоиграющим защитником сборной России, но Динар успел оставить приятное впечатление о своей игре. Набрал 5 очков, уступив по результативности только Сергачёву и Орлову среди коллег по амплуа, допустил всего одну грубую ошибку, да и то в последней игре турнира за бронзу. Илья Воробьёв пробовал Хафизуллина в большинстве, но сказалось отсутствие навыков защитника-диспетчера, и Динар больше запомнился тщетными попытками выложить шайбу под бросок Овечкину. Хотя по проценту точных передач Хафизуллин стал лучшим в сборной России (87,2%).

Задоров подъехал в Братиславу по ходу турнира, сумел стать основным защитником российской команды, подвинув Динара Хафизуллина. Никита стал одним из лидеров сборной по силовым приёмам (14), при этом, за исключением инцидента с латвийцем Букартсом, Задоров действовал вполне корректно. Допустил две грубые голевые ошибки в матче со шведами, но в остальных матчах к нему придраться не из-за чего.

Гавриков провёл хороший турнир, показав зрелый, грамотный, надёжный хоккей. Кажется, Владислава ожидает большое будущее в «Коламбусе». Запомнился тем, что в четвертьфинале дважды останавливал перехватами выходы американцев «2 в 1», за что удостоился от коллег прозвища «человек-шлагбаум». Стал одним из самых играющих защитников российской команды в меньшинстве (19.13 минут за турнир), за 10 матчей совершил только одну грубую голевую ошибку — не сумел заблокировать бросок американца Брэди Шея в четвертьфинале. Совершил меньше всех потерь (24 за турнир) среди тех игроков, которые полностью провели все матчи.

Очень хороший турнир провёл Никита Нестеров. Главное достижение защитника ЦСКА в том, что он в интересах команды сумел погасить в себе атакующие порывы и стать надёжным и непроходимым домоседом. У Нестерова за девять матчей всего одно очко за результативность (когда такое было!), зато ни одной голевой ошибки. Всего четыре секунды в большинстве, и при этом второе игровое время среди защитников в меньшинстве. В Братиславе Нестеров словно превратился в своего партнёра по паре обороны в ЦСКА Артёма Блажиевского, но от этого сборная России только выиграла.

Сергачёв стал самым результативным и полезным защитником российской сборной на ЧМ-2019. На счету Михаила 8 (1+7) очков и «+11». Конечно, во многом это обусловлено игрой Сергачёва в великолепной первой спецбригаде большинства — все остальные наши защитники суммарно не провели столько времени в численном преимуществе. Сергачёв за весь турнир заблокировал 19 бросков (второй показатель в команде), совершил 50 перехватов (третий результат). При этом Михаил редко участвовал в силовой борьбе (всего 3 силовых приёма) и совершил целых пять грубых ошибок за десять матчей. Одна из них привела ко второму голу сборной США в третьем периоде четвертьфинала, благодаря чему у нашей команды получилась нервная концовка.

Орлов стал, пожалуй, самым ярким защитником сборной России на турнире. Запомнилось, как он с удовольствием шёл в нападение, пускался в обводку и регулярно начинал атаки нашей команды. Дмитрий получал в среднем наибольшее количество игровых минут на льду (19.47 за матч), много выходил в меньшинстве. Орлов забросил две шайбы, да и вообще имел больше всех голевых моментов среди защитников (9). Неудивительно, при 43-то бросках! Также Дмитрий совершил больше всех российских перехватов на турнире (60). Увы, при всей своей полезности именно Орлов стал главным виновником пропущенной шайбы сборной России в полуфинале с финнами. В эпизоде с голом Анттилы Дмитрий совершил потерю, которая и привела к голевому моменту.

Классный турнир выдался у Никиты Зайцева, защитник «Торонто» стал основным действующим лицом российской обороны. Никита проводил больше всех времени в меньшинстве, стал лидером команды по силовым приёмам (15), блокированным броскам (25), показал второй результат по перехватам (53). При этом у Зайцева за весь турнир было восемь голевых моментов (больше среди защитников только у Орлова) и ему удалось дважды отличиться. Никите в сборной России позволяли подключаться в атаку, и он явно получал от этого удовольствие. Совсем обойтись без голевых ошибок, правда, тоже не удалось, но свою оплошность Зайцев допустил уже в бронзовом матче.

Нападающие

Плотников провёл всего три матча на турнире, хотя изначально именно он планировался основным нападающим четвёртого звена. Набрал всего одно очко за результативность, провёл 9 силовых приёмов, став самым хитующим нападающим нашей команды. Но Илья Воробьёв наверняка ждал от Сергея более креативной игры в атаке, а у Плотникова не было ни одного голевого момента.

Место Плотникова в составе занял как раз Телегин, но Иван тоже провёл не самый выдающийся турнир. Твёрдую пятёрку заслужил разве что за игру в меньшинстве (17 минут на турнире), но в целом не давал сборной той активности и напористости, которую мы привыкли видеть у Телегина. В матче с финнами, возможно, и не хватило его скоростных силовых проходов по флангу, настырности на пятачке. Забросил одну шайбу на турнире, оказавшись в нужном месте в нужное время в игре с австрийцами, но больше голевых моментов не имел.

Не совсем понятно, какой была задумка тренерского штаба по использованию на ЧМ-2019 Ковальчука, но капитан сборной России выглядел лишним в этом составе. В ударных тройках места Ковальчуку не нашлось, а в звене чекеров Илья больше мучился, чем играл в хоккей. Возможно, бомбардирские качества Кови должны были проявиться в большинстве, но вторая спецбригада, где играл Илья, только и делала, что пыталась вывести на бросок Овечкина, и за весь турнир так и не преуспела в этом.

В результате у Ковальчука за весь турнир всего 5 (2+3) очков, набранных в поединках с Австрией, Италией и Латвией, и молчание его звена (где он должен был быть лидером) в решающих поединках. Например, в полуфинале с Финляндией Кови вообще ни разу не бросил по воротам Ланкинена. Но, ещё раз повторимся, непонятно, зачем Илью вообще брали в этот переполненный звёздами состав.

Барабанова за турнир в Братиславе, пожалуй, можно только похвалить, учитывая, что на протяжении всего чемпионата мира Александр искал своё место в составе. Но форвард СКА показал себя отличным ролевиком: нужно было закрыть меньшинство — выходил и закрывал; требовалось сыграть с Овечкиным и Кузнецовым — играл, причём смотрелся органично с энхаэловскими звёздами. На пару игр Барабанов удачно подменил в сочетании с хоккеистами «Вашингтона» потухшего было Кирилла Капризова , и ему удалось оживить того же Овечкина, который был непривычно пассивен в начале турнира. Барабанов смело шёл в обводку, создавал моменты для партнёров, сам мог забить. Но на смену хорошим матчам с Чехией и Италией пришла не самая внятная игра с Латвией, после которой во второе звено вернулся Капризов, а Барабанов был отправлен в ближайший резерв. С позиции тринадцатого форварда проявить себя Александру было тяжеловато, но в том же меньшинстве он выходил и отрабатывал на благо команды.

Довольно слабый турнир провёл наш ведущий центрфорвард Евгений Малкин, который, прямо скажем, был практически незаметен при игре в равных составах. Да и в первой спецбригаде большинства заправляли в основном Кучеров, Дадонов и Гусев, хотя, конечно, мы помним две классные передачи от Малкина в стартовом матче с Норвегией. Но от Евгения, памятуя о ЧМ-2012, мы ждали совсем другого. Было мало движения, бросков, острых передач, он не доминировал на площадке. Его тройка с Григоренко и Дадоновым смотрелась разрозненно. Всего два раза мы видели того Малкина, к которому привыкли. В матче со шведами он сочинил классный гол с Овечкиным. А в игре с американцами выложил своевременную передачу на Григоренко. Вот, пожалуй, и всё. В полуфинале с финнами Евгений вообще растворился, хотя его фирменные силовые проходы в сочетании с умными пасами на партнёров могли стать ключом к непроходимой финской обороне. Показалось, что Малкин слишком устал после тяжёлого сезона за «Питтсбург», и на чемпионат мира не смог найти должное количество эмоций. Кроме того, Малкин на турнире показал не слишком впечатляющую игру на точке вбрасывания (всего 48,1% побед) и совершил пять грубых ошибок. Из положительного отметим, что Евгений заблокировал 9 бросков и совершил 40 перехватов — больше всех, среди форвардов.

Кузнецов показал на турнире не самую впечатляющую статистику, равно и как его партнёр по звену Овечкин, но нужно сделать скидку, что нашим «вашингтонцам» на этом чемпионате мира катастрофически не везло. Но игру они вели неплохо и регулярно держали в напряжении оборону соперников. Было отличное движение, много бросков, а в полуфинале это звено и вовсе было лучшим у сборной России. Но не хватило, конечно, голов. Но если говорить конкретно о Кузнецове, то Евгений мог выступить лучше. За десять матчей у него 7 очков (четыре из них в игре с Италией) и всего 13 обостряющих передач (у того же Малкина их 30 штук). Кузнецов недостаточно часто создавал моменты для Овечкина, их взаимодействие на турнире нельзя назвать образцовым. Говорил на чемпионате мира Кузнецов искренне и красиво, но лидером сборной России в нужный момент он стать не сумел.

Кирилл Капризов — 6,0

В начале турнира угодил было в запас, но затем был возвращён к Овечкину с Кузнецовым, и в плей-офф это сочетание стало, наверное, лучшим у сборной России. Ещё бы голы забивали, цены бы не было. Капризов классно цеплялся за шайбу, создавал моменты для партнёров, сам искал возможности забить, и ему удалось сделать это дважды. Кирилл сделал правильные выводы после неудачного начала чемпионата мира, разобрался в требованиях тренерского штаба, и это для него огромный плюс. Капризов мог распечатать ещё в начале полуфинала непробиваемого Ланкинена, но его броску после поперечной передачи не хватило точности. Ещё раз скажем, что звено Кузнецова выглядело лучше всех в игре с финнами, но ноль заброшенных шайб обесценили их старания.

Хоккеист, к которому, наверное, меньше всех вопросов в этой команде. Со своей ролью чекера и «меньшевика» Андронов справился на отлично, да ещё и сумел отличиться важной заброшенной шайбой в игре с чехами. Наряду с Григоренко стал ключевым хоккеистом в меньшинстве (а оно у России лучшее на турнире), выиграл 60,8% вбрасываний, провёл 8 силовых приёмов (больше из форвардов только у Плотникова), заблокировал 8 бросков.

Михаил Григоренко — 6,5

В равных составах Григоренко довольно слабо вписывался в звено к Малкину, выглядел там лишним, но в конце концов Михаил сумел приспособиться. Настолько, что даже забросил отличную и важную шайбу как раз с подачи Малкина в четвертьфинале с американцами. Да и вообще, у Григоренко оказалось четыре заброшенных шайбы на турнире — столько же, сколько, например, у Гусева. Ловить свои моменты форвард ЦСКА в сборной не разучился. Но главная ценность Григоренко на турнире была не в этом. Михаил стал ключевым хоккеистом для меньшинства и блестяще справился со своей ролью.

Анисимов был центральным нападающим лучшего звена сборной России на этом турнире, и не стоит принижать его роль в голевых свершениях Кучерова и Гусева. Анисимов грамотно стягивал на себя защиту соперника, расчищая простор для творчества своим крайним нападающим. Когда нужно, Артём и сам открывался под бросок, как в игре со шведами; или был первым на добивании, как в матче со Швейцарией; а мог и сам вывести умной передачей атаку в завершающую стадию, как в поединке с Латвией. Словом, действовал очень полезно, хотя, порой, был совершенно незаметен в тени двух художников по имени Никита. В итоге забросил четыре шайбы на турнире, обогнав по этому показателю Овечкина , Малкина, Ковальчука.

Александр Овечкин — 7,0

Не стал бы утверждать, что Овечкин провалил турнир, хотя статистика Александра красноречиво говорит об этом. Всего 3 (2+1) очка в 10 матчах — кошмарный показатель для лидера сборной России. Но Овечкин старался больше всех. У него 73 броска и 37 голевых моментов — лучшие цифры в нашей команде, но при этом катастрофическая реализация. Что ж, удача отвернулась от главного снайпера минувшего сезона НХЛ и, к сожалению, вновь сделала это в тот момент, когда Овечкин приехал в сборную России.

Александр старался добавить в плей-офф, постоянно угрожал воротам, сам создавал моменты для партнёров, но всё было тщетно. Его красивый гол шведам, забавный момент в матче с Италией, да суперхит в четвертьфинале — вот всё, чем запомнится Овечкин на ЧМ-2019. Важных голов мы от него, увы, так и не дождались.

Дадонов в сборной России выступил ровно так, как от него и ожидали. Евгений стал главным наконечником атак, грозой соперников при игре сборной России в большинстве. В результате Дадонов наколотил семь шайб, став лучшим российским снайпером турнира. Увы, в важных матчах Дадонов замолчал и не смог реализовать ни одного из восьми голевых моментов во встречах с США и Финляндией. И этого от форварда «Флориды» мы тоже могли ожидать, вспоминая прошлогодний турнир в Копенгагене. Дадонов был хорош, когда на него играла вся спецбригада большинства, но в равных составах, как все игроки звена Малкина, сыграл довольно слабо. Кроме того, Евгений совершил шесть грубых ошибок за турнир (больше всех в сборной России), хотя ни одна из них и не привела к пропущенной шайбе.

Мощнейший турнир в исполнении новоиспечённого хоккеиста «Вегаса». Гусев был великолепен во взаимодействии с Кучеровым , завоевав лавры главного «чертёжника» турнира. Так чувствовать партнёра и так шедеврально вырезать передачи вряд ли кто-то ещё способен среди современных российских хоккеистов. В результате у Гусева набралось 12 ассистов, благодаря которым сборная России добывала победы над Чехией, Швейцарией, США. Никита старался спасти игру с финнами, нанёс 8 бросков по воротам Ланкинена, но удача отвернулась и от него. За весь чемпионат мира Гусев набрал 16 (4+12) очков, разделив вместе с Кучеровым второе место в списке бомбардиров турнира.

Никита Кучеров — 9,0