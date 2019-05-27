Российские хоккеисты вернулись с медалями в Москву после ЧМ

Хоккеисты сборной России вернулись в Москву из Словакии, где проходил чемпионат мира.

В Шереметьево хоккеистов, среди которых был и форвард Александр Овечкин , встречали журналисты и болельщики.

Отвечая на вопрос о ближайших планах, Овечкин сказал, что собирается некоторое время провести в России.

Напомним, российская хоккейная дружина завоевала на чемпионате мира бронзовые награды.

Россияне сумели вырвать победу в упорной борьбе с чехами: судьба матча решилась в серии буллитов.