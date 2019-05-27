Хоккеисты сборной России вернулись в Москву из Словакии, где проходил чемпионат мира.
Самолет со спортсменами и тренерским штабом приземлился в аэропорту Шереметьево, передает РЕН ТВ.
В Шереметьево хоккеистов, среди которых был и форвард Александр Овечкин, встречали журналисты и болельщики.
Отвечая на вопрос о ближайших планах, Овечкин сказал, что собирается некоторое время провести в России.
Напомним, российская хоккейная дружина завоевала на чемпионате мира бронзовые награды.
Россияне сумели вырвать победу в упорной борьбе с чехами: судьба матча решилась в серии буллитов.