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Российские хоккеисты вернулись с медалями в Москву после ЧМ 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Хоккеисты сборной России вернулись в Москву из Словакии, где проходил чемпионат мира.
Самолет со спортсменами и тренерским штабом приземлился в аэропорту Шереметьево, передает РЕН ТВ.
В Шереметьево хоккеистов, среди которых был и форвард Александр Овечкин, встречали журналисты и болельщики.
Отвечая на вопрос о ближайших планах, Овечкин сказал, что собирается некоторое время провести в России.
Напомним, российская хоккейная дружина завоевала на чемпионате мира бронзовые награды.
Россияне сумели вырвать победу в упорной борьбе с чехами: судьба матча решилась в серии буллитов.
Хоккей , Александр Овечкин , Аэропорт Шереметьево , РЕН ТВ
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