Велосипед украли у тренера хоккейного клуба

27 мая появилась информация о том, что у известного советского и российского хоккеиста Валерия Геннадьевича Белова , тренера подмосковного хоккейного клуба «Витязь» был украден велосипед. По информации «РЕН-ТВ», ущерб составил 60 тысяч рублей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с Валерием Беловым, чтобы уточнить информацию о краже:

— Действительно, это произошло, правда велосипед этот не мой, а дочери. Украли его в Москве, в Митино. Я уже предпринял дополнительные меры предосторожности.

Валерий Белов родился 24 января 1967 года в городе Подольске. В прошлом — профессиональный советский и российский хоккеист, нападающий. В качестве игрока был чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионатов России, трехкратным серебряным призер Евролиги.