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Велосипед украли у тренера хоккейного клуба 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: РИА Новости
27 мая появилась информация о том, что у известного советского и российского хоккеиста Валерия Геннадьевича Белова, тренера подмосковного хоккейного клуба «Витязь» был украден велосипед. По информации «РЕН-ТВ», ущерб составил 60 тысяч рублей.
Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с Валерием Беловым, чтобы уточнить информацию о краже:
— Действительно, это произошло, правда велосипед этот не мой, а дочери. Украли его в Москве, в Митино. Я уже предпринял дополнительные меры предосторожности.
Валерий Белов родился 24 января 1967 года в городе Подольске. В прошлом — профессиональный советский и российский хоккеист, нападающий. В качестве игрока был чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионатов России, трехкратным серебряным призер Евролиги.
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