«Слован» исключен из КХЛ из-за неэффективности менеджмента и отсутствия поддержки страны

Братиславский "Слован" исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны государства и неэффективности менеджмента. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

В мае пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что клуб не имеет денежных средств, необходимых для участия в лиге в сезоне-2019/20. Однако 24 мая чешские СМИ сообщили, что "Слован" продолжит выступать в КХЛ. В понедельник пресс-служба "Слована" сообщила о том, что инвестор найден не был и клуб отказывается от участия в чемпионате КХЛ.

"Лига начала официальные юридические процедуры по исключению "Слована" из состава КХЛ. Спонсоры, в том числе и российские, в полном объеме были готовы выполнять свои обязательства. Но клуб, в моем понимании, продемонстрировал неэффективность менеджмента и отсутствие поддержки в стране, чтобы решить вопросы, связанные с долгами и с тем, чтобы профинансировать участие клуба в чемпионате КХЛ", — пояснил Чернышенко.

"Слован" провел в КХЛ семь сезонов (2012-2019), дважды сумев выйти в плей-офф (2012/13, 2015/16), но ни разу команда не смогла преодолеть первый раунд Кубка Гагарина, при этом не выиграв ни одного матча в плей-офф. Самым удачным для команды стал сезон-2015/16, в котором клуб набрал 89 очков в 60 играх, после чего у "Слована" начались проблемы с финансированием. Сезон-2018/19 клуб закончил на последнем месте в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 33 очка в 62 матчах, команда пропустила 213 шайб (в среднем — 3,44 шайбы за матч).