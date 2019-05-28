Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Слован» исключен из КХЛ из-за неэффективности менеджмента и отсутствия поддержки страны 

ТАСС + ещё 27 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Братиславский "Слован" исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны государства и неэффективности менеджмента. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
В мае пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что клуб не имеет денежных средств, необходимых для участия в лиге в сезоне-2019/20. Однако 24 мая чешские СМИ сообщили, что "Слован" продолжит выступать в КХЛ. В понедельник пресс-служба "Слована" сообщила о том, что инвестор найден не был и клуб отказывается от участия в чемпионате КХЛ.
"Лига начала официальные юридические процедуры по исключению "Слована" из состава КХЛ. Спонсоры, в том числе и российские, в полном объеме были готовы выполнять свои обязательства. Но клуб, в моем понимании, продемонстрировал неэффективность менеджмента и отсутствие поддержки в стране, чтобы решить вопросы, связанные с долгами и с тем, чтобы профинансировать участие клуба в чемпионате КХЛ", — пояснил Чернышенко.
"Слован" провел в КХЛ семь сезонов (2012-2019), дважды сумев выйти в плей-офф (2012/13, 2015/16), но ни разу команда не смогла преодолеть первый раунд Кубка Гагарина, при этом не выиграв ни одного матча в плей-офф. Самым удачным для команды стал сезон-2015/16, в котором клуб набрал 89 очков в 60 играх, после чего у "Слована" начались проблемы с финансированием. Сезон-2018/19 клуб закончил на последнем месте в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 33 очка в 62 матчах, команда пропустила 213 шайб (в среднем — 3,44 шайбы за матч).
ТАСС: последние новости
Истребители ВВС сопроводят самолет с победившими на чемпионате мира по хоккею финнами "Вашингтон" начал сбор фактов инцидента после появившегося видео с хоккеистом Кузнецовым Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами
Комментарии
Хоккей , Дмитрий Чернышенко , Слован , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сарри ушел с тренировки «Челси»
ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ
Назван лучший защитник КХЛ сезона-2018/19
Чемпионка UFC сфотографировалась голой с поясом2
Родина проиграла Киз на старте «Ролан Гаррос»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение