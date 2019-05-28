Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вашингтон Кэпиталс» отреагировал на видео с Кузнецовым 

Lenta.ru + ещё 27 5 часов назад
Фото: USA TODAY / Reuters
Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» проведет собственное расследование в связи с публикацией в социальных сетях скандального видео с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщил представитель клуба, передает The Washington Post.
«Нам известно о видео с Евгением Кузнецовым, которое появилось в социальных сетях. На данный момент мы собираем факты, и пока что больше не будем комментировать эту ситуацию», — заявили в клубе.
Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как Кузнецов сидит за столом с рассыпанным белым порошком, а на заднем плане видно лежащую на кровати неизвестную девушку. Хоккеист подтвердил его подлинность, однако подчеркнул, что оно было снято год назад, а сам он никогда не принимал наркотики. В подтверждение этого спортсмен выразил готовность пройти медицинскую экспертизу.
Издание «Советский спорт» отмечает, что контракт Евгения Кузнецова с американским клубом заключен до конца сезона-2024/25, а его зарплата составляет 7,8 миллионов долларов в год.
Последние новости
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина выдвинула России требование Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва
Комментарии1
Хоккей , Евгений Кузнецов , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зинедан прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»
«Ювентус» отказался расставаться с Дибалой
Неймар лишился капитанской повязки в сборной
«Мы либо сорвемся, либо начнем восхождение»
Тарасенко удвоил преимущество своей команды
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение