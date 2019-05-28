«Вашингтон Кэпиталс» отреагировал на видео с Кузнецовым

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» проведет собственное расследование в связи с публикацией в социальных сетях скандального видео с нападающим Евгением Кузнецовым . Об этом сообщил представитель клуба, передает The Washington Post.

«Нам известно о видео с Евгением Кузнецовым, которое появилось в социальных сетях. На данный момент мы собираем факты, и пока что больше не будем комментировать эту ситуацию», — заявили в клубе.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как Кузнецов сидит за столом с рассыпанным белым порошком, а на заднем плане видно лежащую на кровати неизвестную девушку. Хоккеист подтвердил его подлинность, однако подчеркнул, что оно было снято год назад, а сам он никогда не принимал наркотики. В подтверждение этого спортсмен выразил готовность пройти медицинскую экспертизу.

Издание «Советский спорт» отмечает, что контракт Евгения Кузнецова с американским клубом заключен до конца сезона-2024/25, а его зарплата составляет 7,8 миллионов долларов в год.