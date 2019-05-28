«Скрывать мне нечего»: хоккеист сборной РФ оправдался за видео с порошком

Хоккеист сборной России по хоккею прокомментировал видео, на котором он изображён рядом с алкоголем и двумя дорожками белого порошка, сообщает «Спорт-Экпсресс». По словам спортсмена, на кадрах — номер его знакомых, который он спешно покинул, едва заметив запрещённые вещества.

Кузнецов уверяет, что запись никакого отношения к прошедшему чемпионату мира не имеет и была сделана ещё в 2018 году после выигрыша «Вашингтоном» Кубка Стэнли.

«Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — заявил хоккеист.

Хоккеист Евгений Кузнецов засветился в скандальном видео с наркотиками https://t.co/tJWGTN5jc2 с помощью @YouTube— Алтыншаш Садвокасова (@altin_nsk) 27 мая 2019 г.

При этом Кузнецов отмечает, что «никогда не употреблял наркотики и увлекаться этим не собирается». Спортсмен даже готов пройти медицинское освидетельствование, чтобы доказать всем сомневающимся, что он «чист».

«Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — резюмировал Кузнецов.

Скандальное видео было опубликовано 27 мая в Twitter. На кадрах изображён Евгений Кузнецова, сидящий у столика, на котором стоит бутылка с алкоголем, две «дорожки» белого порошка и свёрнутая в трубочку долларовая купюра. На заднем плане в кровати спит девушка, спортсмен разговаривает по телефону. При этом не похоже, что хоккеист куда-то торопится или собирается уходить.