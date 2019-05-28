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НХЛ не будет проводить матчи в Китае 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Mao Siqian/Xinhua/Global Look Press
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от проведения предсезонных игр в Китае.
Мы собираемся увеличить наше присутствие в Китае. Приглашать игроков, представителей Лиги и хоккейных ассоциаций. Мы готовы инвестировать и в школьные программы в Китае, провоцируя рост интереса к хоккею, — сказал заместитель председателя Лиги Билл Дейли ESPN.
Матчи планировалось провести осенью 2019 года. Сообщается, что причиной отказа является празднование 70-летия образования КНР.
С 2008 и 2012 годах НХЛ провела три выставочных матча с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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