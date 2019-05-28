НХЛ не будет проводить матчи в Китае

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от проведения предсезонных игр в Китае.

Мы собираемся увеличить наше присутствие в Китае. Приглашать игроков, представителей Лиги и хоккейных ассоциаций. Мы готовы инвестировать и в школьные программы в Китае, провоцируя рост интереса к хоккею, — сказал заместитель председателя Лиги Билл Дейли ESPN.

Матчи планировалось провести осенью 2019 года. Сообщается, что причиной отказа является празднование 70-летия образования КНР.

С 2008 и 2012 годах НХЛ провела три выставочных матча с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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