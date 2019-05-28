Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион мира по хоккею Кутузов стал игроком «Спартака» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Александр Кутузов подписал соглашение с московским "Спартаком". Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с 33-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2020 года.
"Спартак" приветствует Александра Кутузова и желает больших успехов", — говорится в заявлении клуба.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Кутузов выступал за нижнекамский "Нефтехимик", новосибирскую "Сибирь", московское "Динамо", уфимский "Салават Юлаев", а также столичные ЦСКА и "Локомотив". Всего в КХЛ он провел 523 матча, набрав 144 (30 шайб + 104 передачи) очка при показателе полезности "+29". За сборную России он провел 23 матча, набрав 6 (3+3) очков.
29 апреля "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.
1 мая "Спартак" расстался с семью хоккеистами. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским "Трактором". Ранее новые соглашения со "Спартаком" заключили нападающие Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. 6 мая "Спартак" сообщил, что подписано новое соглашение с нападающим Александром Хохлачевым.
ТАСС: последние новости
"Вашингтон" начал сбор фактов инцидента после появившегося видео с хоккеистом Кузнецовым Около 40 тыс. человек собрало в центре Хельсинки празднование победы хоккеистов на ЧМ Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами
Комментарии
Хоккей , Энвер Лисин , Максим Гончаров , Максим Трунев , Дмитрий Калинин , Дмитрий Черных , Бен Максвелл , Александр Кутузов , Александр Хохлачев , Антон Злобин , Андрей Кутейкин , Илья Талалуев , Артем Федоров , Всеволод Сорокин , Михаил Григорьев , Юлиус Гудачек , Артем Воронин , Максим Цыплаков , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Локомотив» сэкономит на трансферах
Тренера «Барселоны» отправят в отставку
Названа символическая сборная чемпионата России
Биатлонистка Коукалова завершила карьеру
Тайсон ответил на сравнение Макгрегора и Мухаммеда Али
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение