Чемпион мира по хоккею Кутузов стал игроком «Спартака»

Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Александр Кутузов подписал соглашение с московским "Спартаком" . Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 33-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2020 года.

"Спартак" приветствует Александра Кутузова и желает больших успехов", — говорится в заявлении клуба.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Кутузов выступал за нижнекамский "Нефтехимик", новосибирскую "Сибирь", московское "Динамо", уфимский "Салават Юлаев", а также столичные ЦСКА и "Локомотив". Всего в КХЛ он провел 523 матча, набрав 144 (30 шайб + 104 передачи) очка при показателе полезности "+29". За сборную России он провел 23 матча, набрав 6 (3+3) очков.

29 апреля "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.