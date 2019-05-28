«Пельмени лепил»: в Сети высмеяли видео Кузнецова с белым порошком

Видео с нападающим «Вашингтона» и сборной РФ по хоккею Евгением Кузнецовым и белым порошком вызвало резонанс в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи вступились за спортсмена, а другие начали шутить о том, чем на самом деле мог быть порошок.

Ранее в интернете появились кадры, на которых спортсмен разговаривает по телефону в номере гостиницы, а на столе перед ним виден белый порошок.

Кузнецов заявил, что «не всегда имеет отношение к тому, что происходит рядом с ним». Он заверил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу. По словам хоккеиста, он зашел со знакомыми в номер отеля, но как только увидел «незнакомых женщин и непонятные вещества на столе», ушел.

«Мама, я не курил, просто рядом стоял», — передразнил хоккеиста пользователь «ВКонтакте» Anakin Skywalker (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Быть может, там лепили пельмени и это мука?» — предположил Wenk Wenk.

«Видно изжога парня мучала, вот соды и нюхнул», — написал Игорь Бунин.

«Ха-ха, уборщица рассыпала две дорожки», — предложила свою версию Ирина Воронежева.

Пользователь Никита Нестеров вступился за Кузнецова, отметив, что его игра никогда вопросов не вызывала.

«Даже если он что-то там делает, как это влияет на его работу? Играет? Играет! Получается? Получается. В чём вопрос то?» — написал Никита Нестеров.

Максим Обрубов отметил, что история «попахивает подставой», а Дмитрий Тарасов заявил, что до этого видео никому, кроме жены хоккеиста, не должно быть дела.

«Да чет там не особо и видно, что это Кузнецов», — добавил Илья Сухов.