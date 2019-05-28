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«Пельмени лепил»: в Сети высмеяли видео Кузнецова с белым порошком 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Видео с нападающим «Вашингтона» и сборной РФ по хоккею Евгением Кузнецовым и белым порошком вызвало резонанс в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи вступились за спортсмена, а другие начали шутить о том, чем на самом деле мог быть порошок.
Ранее в интернете появились кадры, на которых спортсмен разговаривает по телефону в номере гостиницы, а на столе перед ним виден белый порошок.
Кузнецов заявил, что «не всегда имеет отношение к тому, что происходит рядом с ним». Он заверил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу. По словам хоккеиста, он зашел со знакомыми в номер отеля, но как только увидел «незнакомых женщин и непонятные вещества на столе», ушел.
«Мама, я не курил, просто рядом стоял», — передразнил хоккеиста пользователь «ВКонтакте» Anakin Skywalker (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Быть может, там лепили пельмени и это мука?» — предположил Wenk Wenk.
«Видно изжога парня мучала, вот соды и нюхнул», — написал Игорь Бунин.
«Ха-ха, уборщица рассыпала две дорожки», — предложила свою версию Ирина Воронежева.
Пользователь Никита Нестеров вступился за Кузнецова, отметив, что его игра никогда вопросов не вызывала.
«Даже если он что-то там делает, как это влияет на его работу? Играет? Играет! Получается? Получается. В чём вопрос то?» — написал Никита Нестеров.
Максим Обрубов отметил, что история «попахивает подставой», а Дмитрий Тарасов заявил, что до этого видео никому, кроме жены хоккеиста, не должно быть дела.
«Да чет там не особо и видно, что это Кузнецов», — добавил Илья Сухов.
«Действительно, не видно, что это Кузнецов, какой-то чувак снял зачем-то видос, похоже на компромат или провакацию больше», — согласилась Лидия Земцова.
Комментарии
Хоккей , Дмитрий Тарасов , Евгений Кузнецов , Игорь Бунин , Никита Нестеров
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