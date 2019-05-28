«Красная машина» доминировала в мировом хоккее десять лет: что случилось с легендами (Sportbibeln, Швеция)

Но что же случилось с «Красной машиной» после успехов восьмидесятых?

Произнесите «Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров» — и интересующиеся хоккеем шведы тут же поймут, о чем вы.

Вместе эти игроки образовывали «Красную машину», которую все боялись. Эту пятерку до сих пор считают самыми выдающимися игроками за всю историю хоккея.

Невероятные нападающие

Владимир Крутов по прозвищу «Танк» со своей отличной физической формой и невероятным чувством гола играл на одной стороне поля.

Игорь Ларионов был в центре. Благодаря мастерской езде на коньках, пониманию игры и точным кистевым ударам он отвечал почти за все.

На другой стороне поля располагался Сергей Макаров — маленький, невероятно быстрый и крайне техничный.

За этим трио мечты, которое называли «КЛМ», размещалась пара защитников — Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов, которые никогда ничего мимо себя не пропускали, а порой и переходили в мощное наступление.

Пять золотых медалей на Чемпионатах мира

В 80-е годы они доминировали в мировом хоккее как в составе клубных команд, так и в национальных сборных.

Вместе они впервые сыграли на Чемпионате мира в Швеции в 1981 году и тут же победили. СССР взял золото, а по пути к этому достижению успел разгромить шведские «Тре крунур» со счетом 13:1!

С тех пор медали так и сыпались — а как еще сказать о пяти золотых, одной серебряной и одной бронзовой медали ЧМ, а также одном олимпийском золоте?

В 1990-х годах пятерка распалась, когда хоккеисты перебрались в НХЛ. И что же было дальше?

Вячеслав Фетисов, левый защитник

Был левым защитником великолепной пятерки и до сих пор считается одним из лучших хоккеистов на этой позиции.

В 1989 году покинул Россию и московский ЦСКА, чтобы играть в НХЛ за «Нью-Джерси девилз» (New Jersey Devils), а затем перебрался в «Детройт ред уингз» (Detroit Red Wings).

Защитник советской сборной команды по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов (слева).

За время, проведенное в Северной Америке с клубом Детройта, он в 1997 и 1998 годах успел выиграть два Кубка Стэнли, а в 1999 году, только став помощником тренера после завершения игровой карьеры, он взял первый тренерский Кубок Стэнли с командой «Нью-Джерси девилз».

Побыв тренером, Фетисов неожиданно получил новую работу — при Владимире Путине . С 2002 по 2008 год он был министром спорта России.

Сегодня он по-прежнему занимается политикой как депутат Госдумы

Алексей Касатонов, правый защитник

Когда пятерка распалась, четверо хоккеистов начали открыто критиковать тренера Виктора Тихонова , заявляя, что из-за него, клуба и национальной сборной они жили словно при диктатуре.

Единственным, кто защищал тренера, был Алексей Касатонов.

Алексей Касатонов на церемонии включения легендарных спортсменов в зал Славы ИИХФ

Лишь через 15 лет после завершения спортивной карьеры они снова воссоединились и стали близкими друзьями. Хоккеисты начали общаться после свадьбы Павла Буре и сейчас вместе играют в хоккей пять дней в неделю.

Владимир Крутов, левый нападающий

Покинул Россию в 1989 году, но провел в НХЛ и «Ванкувер кэнакс» (Vancouver Canucks) лишь один год.

Крутов плохо уживался с заокеанскими коллегами и переехал в Европу, в итоге оказавшись в Швеции.

С 1992 по 1996 год он играл, например, в «Эстерсунде» (Östersund) и «Брункфлу» (Brunkflo), где его по-прежнему помнят как настоящую легенду.

Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов

По завершении игровой карьеры Крутов стал сначала помощником тренера, а потом и главным тренером в московском ЦСКА, но в 2002 покинул эту должность.

Для Крутова наступили тяжелые годы, омраченные алкоголизмом и другими проблемами.

В 2012 году он умер из-за многочисленных внутренних кровоизлияний.

Игорь Ларионов, центральный нападающий

Ларионов первым начал убеждать советских хоккеистов играть в других лигах и в 1989 году сам отправился в НХЛ.

В 1997 и 1998 годах он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Детройт ред уингз», от которых позже ушел во «Флорида пэнтерз» (Florida Panthers).

Игорь Ларионов

Однако лишь через 26 матчей он вернулся в «Ред уингз», с которыми в 2002 году выиграл третий Кубок Стэнли.

В 2008 году имя легендарного хоккеиста включили в Зал хоккейной славы, но сейчас его жизнь не особенно связана с хоккеем.

Вместо этого он в основном занимается торговлей вином.

Стоит упомянуть, что с 2005 по 2006 год Ларионов сыграл два матча с «Брунфлу» (Brunflo IK) из первого дивизиона, за обе игры набрав четыре очка.

Сергей Макаров, правый нападающий

Тоже отправился в НХЛ в 1989 году, и в 31 год получил вручаемый лучшему новичку сезона приз «Колдер трофи» (Calder Trophy). С тех пор правила изменились: теперь этот приз вручается лишь хоккеистам младше 27 лет.

Легендарный тренер по хоккею Виктор Васильевич Тихонов

Макаров за первые три сезона в лиге набрал больше очков, чем сыграл матчей, но после короткого периода работы в Швейцарии в 1997 году положил коньки на полку.

Макарова избрали в «сборную столетия» и включили в Зал хоккейной славы. Завершив хоккейную карьеру, он занялся политикой.