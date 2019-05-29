КХЛ «чипирует» шайбы и форму игроков

Континентальная хоккейная лига со следующего сезона обзаведется техническими нововведениями. С осени в чемпионате появятся умные шайбы, которые будут оснащены специальными чипами. Кроме того, они будут вшиты и в амуницию игроков.

Теперь на хоккейных аренах установят датчики, которые будут считывать информацию с этих чипов. Таким образом, как сообщает телеканал "Россия 24", в режиме реального времени можно получить данные, например, о скорости игроков, расстояниях, точках бросков.