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КХЛ «чипирует» шайбы и форму игроков 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Континентальная хоккейная лига со следующего сезона обзаведется техническими нововведениями. С осени в чемпионате появятся умные шайбы, которые будут оснащены специальными чипами. Кроме того, они будут вшиты и в амуницию игроков.
Теперь на хоккейных аренах установят датчики, которые будут считывать информацию с этих чипов. Таким образом, как сообщает телеканал "Россия 24", в режиме реального времени можно получить данные, например, о скорости игроков, расстояниях, точках бросков.
О новых технологиях рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Он также сообщил, что из состава лиги исключен хоккейный клуб "Слован" из Братиславы. А накануне во вторник были названы лауреаты минувшего сезона КХЛ. Одним из главных триумфаторов стал наставник ЦСКА Игорь Никитин.
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Хоккей , Игорь Никитин , Дмитрий Чернышенко , Слован
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